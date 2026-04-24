Не торт и не мусс: лимонный десерт, от которого невозможно оторваться (видео)

Этот десерт готовится без духовки

Легкий лимонный десерт — это идеальное блюдо, когда хочется чего-то свежего, не слишком сладкого и простого в приготовлении. Этот десерт состоит из двух частей: лимонного заварного крема и взбитых сливок со сгущенным молоком. Заварная часть дает вкус и легкую кислинку, а сливочная — воздушность. В результате получается нечто среднее между муссом и кремом.

Для приготовления этого десерта выбирайте сочные лимоны. Перед тем как выжимать сок, покатайте их по столу, слегка надавливая. Цедру снимайте только с верхнего слоя, так как белая часть дает горечь.

Ингредиенты:

сок 3-4 лимонов

сахар — 100 г

вода — 150 мл

кукурузный крахмал — 40 г

цедра 1 лимона

сливки — 500 мл

сгущенка — 150 мл

Способ приготовления:

Выжмите сок из лимонов и обязательно процедите его через сито. Перелейте сок в кастрюлю, добавьте сахар и воду, тщательно перемешайте до растворения. После этого введите кукурузный крахмал — важно размешать его без комочков. Добавьте цедру лимона. Поставьте смесь на средний огонь и варите, постоянно помешивая венчиком или лопаткой. Уже через несколько минут масса начнет густеть. Доведите ее до консистенции густого крема и снимите с плиты. Переложите в миску, накройте пищевой пленкой "в контакт", чтобы не образовалась корочка, и оставьте остывать до комнатной температуры. Отдельно взбейте холодные сливки до пышности. Добавьте сгущенное молоко и еще раз взбейте до однородности. Когда лимонная заварная основа полностью остынет, аккуратно введите ее в сливочную массу, перемешивая лопаткой до получения гладкого крема.

Разложите десерт в порционные стаканы или креманки и оставьте в холодильнике еще на 1–2 часа для стабилизации. Готовое блюдо можно украсить свежими ягодами или посыпать шоколадной стружкой.