Сезон редьки триває: хрумкий весняний салат з капустою та яйцем (відео)
Редька — це коренеплід із характерним свіжим і трохи гоструватим смаком, який широко використовують у весняних салатах та закусках.
В українській кухні її часто поєднують із різними інгредієнтами: зокрема готують ситні салати з курячого філе, цибулі та яєць або легкі овочеві варіанти зі свіжою зеленню. Сьогодні ми пропонуємо простий і хрумкий салат із редискою, капустою та яйцями, який добре підходить для щоденного меню. Для найкращого смаку варто обирати щільну редиску без тріщин, соковиту молоду капусту та свіжі огірки, а яйця не переварювати, щоб жовток залишався ніжним і не сухим; за бажанням капусту можна замінити листям салату, а заправку доповнити сметаною або олією. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "mamanata.food".
Як приготувати салат з редькою, капустою та огірком
Інгредієнти:
- редиска — 150 г;
- капуста — 150 г;
- огірок — 2 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- зелень — 1 пучок;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- олія або сметана — 2–3 ст. л.;
Спосіб приготування:
- Відварити яйця круто, остудити, очистити та нарізати кубиками або часточками.
- Нашаткувати капусту тонкою соломкою та злегка прим’яти руками для м’якшої текстури.
- Нарізати редиску та огірки тонкими кружальцями або півкружальцями.
- Подрібнити зелень і додати до підготовлених овочів.
- Змішати всі інгредієнти, додати яйця, приправити сіллю та перцем.
- Заправити олією або сметаною, акуратно перемішати та подати.
Як і з чим подавати
Салат найкраще подавати одразу після приготування, щоб овочі залишалися хрумкими та соковитими. Його можна доповнити шматочком житнього хліба або подати як гарнір до м’ясних і рибних страв. Для більш виразної подачі страву прикрашають свіжою зеленню або часточками яйця зверху. Такий салат добре поєднується з легкими соусами на основі сметани або йогурту.
Цей салат є простим і швидким способом використати сезонні овочі та отримати свіжу, легку страву. Завдяки поєднанню інгредієнтів він має збалансований смак і приємну текстуру, що підходить для щоденного раціону.