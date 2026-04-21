Сезон редьки триває: хрумкий весняний салат з капустою та яйцем (відео)

Редька — це коренеплід із характерним свіжим і трохи гоструватим смаком, який широко використовують у весняних салатах та закусках.

В українській кухні її часто поєднують із різними інгредієнтами: зокрема готують ситні салати з курячого філе, цибулі та яєць або легкі овочеві варіанти зі свіжою зеленню. Сьогодні ми пропонуємо простий і хрумкий салат із редискою, капустою та яйцями, який добре підходить для щоденного меню. Для найкращого смаку варто обирати щільну редиску без тріщин, соковиту молоду капусту та свіжі огірки, а яйця не переварювати, щоб жовток залишався ніжним і не сухим; за бажанням капусту можна замінити листям салату, а заправку доповнити сметаною або олією. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "mamanata.food".

Як приготувати салат з редькою, капустою та огірком

Інгредієнти:

редиска — 150 г;

капуста — 150 г;

огірок — 2 шт.;

яйця — 3 шт.;

зелень — 1 пучок;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

олія або сметана — 2–3 ст. л.;

Спосіб приготування:

Відварити яйця круто, остудити, очистити та нарізати кубиками або часточками. Нашаткувати капусту тонкою соломкою та злегка прим’яти руками для м’якшої текстури. Нарізати редиску та огірки тонкими кружальцями або півкружальцями. Подрібнити зелень і додати до підготовлених овочів. Змішати всі інгредієнти, додати яйця, приправити сіллю та перцем. Заправити олією або сметаною, акуратно перемішати та подати.

Як і з чим подавати

Салат найкраще подавати одразу після приготування, щоб овочі залишалися хрумкими та соковитими. Його можна доповнити шматочком житнього хліба або подати як гарнір до м’ясних і рибних страв. Для більш виразної подачі страву прикрашають свіжою зеленню або часточками яйця зверху. Такий салат добре поєднується з легкими соусами на основі сметани або йогурту.

Цей салат є простим і швидким способом використати сезонні овочі та отримати свіжу, легку страву. Завдяки поєднанню інгредієнтів він має збалансований смак і приємну текстуру, що підходить для щоденного раціону.