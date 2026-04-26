Забудьте про обычные салаты: что приготовить из молодой капусты, чтобы поразить всех домашних (видео)

Молодая капуста идеально подходит для запекания

Из молодой капусты можно приготовить не только легкие салаты, но и ароматные капустные стейки в духовке. Запеченная капуста со сливочным кремом станет отличной альтернативой классическим овощным гарнирам. Готовится она очень просто и быстро.

Как запечь капусту, показала в Instagram участница шоу "Мастер Шеф" Екатерина Рыбалко.

Как запечь капусту

Для приготовления выберите плотный кочан молодой капусты без повреждений. Его нужно разрезать на толстые ломти — примерно 2–3 см толщиной, чтобы они хорошо держали форму во время запекания. Выложите куски на противень, застеленный пергаментом, слегка смажьте растительным маслом и щедро приправьте солью и любимыми специями. Для капусты хорошо подходят черный перец, паприка, сушеный чеснок или прованские травы.

Запекайте капусту в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15–20 минут. За это время края подрумянятся, а серединка останется сочной и нежной.

Пока капуста запекается, приготовьте сливочный крем. Для этого смешайте крем-сыр (около 150 г) с жирными сливками (50 г, 33%) и взбейте до однородной, легкой консистенции. Добавьте соль по вкусу. По желанию можно дополнить крем мелко нарезанной зеленью или каплей лимонного сока для свежести.

Готовую капусту подавайте горячей, дополнив сливочным кремом сверху или отдельно в качестве соуса. Она может быть как самостоятельным блюдом, так и гарниром к мясу, рыбе или птице.