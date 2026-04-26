Выпекаются сразу по 6 штук: как приготовить овсяные лепешки на замену лавашу (видео)

Тонкие и мягкие лепешки подходят для приготовления рулетов

Овсяные лепешки похожи на лаваш. Они такие же гибкие, мягкие и идеально подходят для приготовления рулетов с разнообразными начинками. Но в отличие от классического лаваша, они готовятся быстрее и на сковороде. По текстуре они напоминают что-то среднее между домашними лепешками и нежными блинами.

Главная особенность рецепта — послойный способ приготовления, благодаря которому можно выпекать сразу несколько тонких блинчиков. Они получаются мягкими, эластичными и легко отделяются друг от друга. Как приготовить такие лепешки, показали на YouTube-канале Fast&Easy Recipes.

Ингредиенты

250 мл горячей воды

1 чайная ложка соли

330 г овсяной муки

2 ст. л. оливкового масла

Способ приготовления

Влейте горячую воду в миску и растворите в ней соль. Всыпьте овсяную муку и перемешайте лопаткой, пока смесь не загустеет. Затем вымесите тесто руками, пока оно не станет гладким. Тесто не должно липнуть к рукам. Положите тесто обратно в миску, накройте и оставьте на 15 минут. После отдыха разделите тесто на две части, а затем каждую — еще на 6 кусочков. Сформируйте небольшие шарики и раскатайте их в тонкие круги диаметром около 12 см. Далее используйте послойный метод: возьмите 6 кругов, пять из них слегка смажьте оливковым маслом и сложите стопкой, оставив верхний слой сухим. Аккуратно раскатайте стопку до диаметра около 23 см — ориентируйтесь на размер сковороды. Выпекайте на сухой сковороде на среднем огне. Когда снизу появятся румяные пятна, переверните пласт. За счет масла слои начнут отделяться — аккуратно снимайте лепешки по одному. Готовые изделия сразу накрывайте чистым полотенцем, чтобы сохранить мягкость. Повторите процесс с оставшимся тестом.

В процессе приготовления важно не перегревать сковороду, чтобы лепешки не вышли сухими. Масло между слоями помогает блинчикам легко разделяться и оставаться эластичными. Если под рукой нет оливкового, используйте любое растительное масло с нейтральным вкусом.

Как подавать

Овсяные лепешки можно подавать с солеными начинками — творожным сыром, овощами, зеленью, мясом или рыбой. Для сладкого варианта используйте мед, йогурт, ягоды или ореховую пасту. Также их можно подать вместо хлеба к супам и горячим блюдам.