Так оладки готують у Туреччині: додайте всього два фрукти, і ви більше не захочете їсти їх по-іншому

Наталя Граковська
Автор
Міні-панкейки з бананом та полуницею
Міні-панкейки з бананом та полуницею. Фото Колаж "Телеграфу"

Фрукти запікаються прямо у тесті

Оладки та панкейки — один із найпопулярніших варіантів сніданку, який люблять і дорослі, і діти. Вони швидко готуються, виходять ситними та поєднуються практично з будь-якими добавками. Але з часом класичні рецепти можуть набриднути, і тоді хочеться чогось більш яскравого та незвичайного. У такому разі спробуйте приготувати фруктові панкейки з бананом і полуницею.

За цим рецептом фрукти запікаються одразу в тесті. Завдяки цьому панкейки виходять ніжними та ароматними. Рецептом поділилася турецька блогерка Selin Atilla.

Інгредієнти:

  • Яйця — 2 шт.
  • Цукор — 2 ст. л.
  • Рослинна олія — 2 ст. л.
  • Молоко — 1 склянка
  • Борошно — 1,5 склянки
  • Ванілін — 1 пакетик
  • Розпушувач — 1 пакетик
  • Фрукти: полуниця, банан

Спосіб приготування

  1. Збийте яйця з цукром до утворення пишної піни.
  2. Додайте борошно, розпушувач і ванілін, потім перемішайте до однорідності.
  3. Наріжте фрукти кружальцями, додайте їх у тісто й обережно перемішайте.
  4. За допомогою ложки викладайте масу на сковорідку з антипригарним покриттям.
  5. Готуйте на повільному вогні, обсмажуючи з обох боків до золотистого кольору.
