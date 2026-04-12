Так оладки готують у Туреччині: додайте всього два фрукти, і ви більше не захочете їсти їх по-іншому

Фрукти запікаються прямо у тесті

Оладки та панкейки — один із найпопулярніших варіантів сніданку, який люблять і дорослі, і діти. Вони швидко готуються, виходять ситними та поєднуються практично з будь-якими добавками. Але з часом класичні рецепти можуть набриднути, і тоді хочеться чогось більш яскравого та незвичайного. У такому разі спробуйте приготувати фруктові панкейки з бананом і полуницею.

За цим рецептом фрукти запікаються одразу в тесті. Завдяки цьому панкейки виходять ніжними та ароматними. Рецептом поділилася турецька блогерка Selin Atilla.

Інгредієнти:

Яйця — 2 шт.

Цукор — 2 ст. л.

Рослинна олія — 2 ст. л.

Молоко — 1 склянка

Борошно — 1,5 склянки

Ванілін — 1 пакетик

Розпушувач — 1 пакетик

Фрукти: полуниця, банан

Спосіб приготування