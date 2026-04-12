Так оладки готують у Туреччині: додайте всього два фрукти, і ви більше не захочете їсти їх по-іншому
Фрукти запікаються прямо у тесті
Оладки та панкейки — один із найпопулярніших варіантів сніданку, який люблять і дорослі, і діти. Вони швидко готуються, виходять ситними та поєднуються практично з будь-якими добавками. Але з часом класичні рецепти можуть набриднути, і тоді хочеться чогось більш яскравого та незвичайного. У такому разі спробуйте приготувати фруктові панкейки з бананом і полуницею.
За цим рецептом фрукти запікаються одразу в тесті. Завдяки цьому панкейки виходять ніжними та ароматними. Рецептом поділилася турецька блогерка Selin Atilla.
Інгредієнти:
- Яйця — 2 шт.
- Цукор — 2 ст. л.
- Рослинна олія — 2 ст. л.
- Молоко — 1 склянка
- Борошно — 1,5 склянки
- Ванілін — 1 пакетик
- Розпушувач — 1 пакетик
- Фрукти: полуниця, банан
Спосіб приготування
- Збийте яйця з цукром до утворення пишної піни.
- Додайте борошно, розпушувач і ванілін, потім перемішайте до однорідності.
- Наріжте фрукти кружальцями, додайте їх у тісто й обережно перемішайте.
- За допомогою ложки викладайте масу на сковорідку з антипригарним покриттям.
- Готуйте на повільному вогні, обсмажуючи з обох боків до золотистого кольору.