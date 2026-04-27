Гарячі бутерброди з сиром: як приготувати грінки з пікантною начинкою (відео)

Якщо в холодильнику є пачка сиру, два яйця і батон, приготуйте цей смачний сніданок

Якщо ви втомилися від одноманітних бутербродів на сніданок, спробуйте приготувати хліб з ніжною сирною начинкою та апетитною яєчною скоринкою зовні. З найпростіших інгредієнтів виходить смачна і ситна страва. Ці гарячі бутерброди готуються дуже швидко і просто, без духовки.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Leckere Ideen. Його легко адаптувати під свої уподобання, змінюючи начинку або додаючи спеції.

Інгредієнти:

1 буханець пшеничного хліба

200 г сиру

1 невеликий пучок свіжого кропу

1 зубчик часнику

2 ч. л. сметани

2 яйця

20 г вершкового масла для смаження

сіль

чорний перець

Приготування:

Наріжте хліб товстими скибочками — приблизно по 2,5–3 см. У кожній скибочці обережно зробіть надріз, формуючи кишеньку. Важливо не прорізати хліб наскрізь, щоб начинка залишилася всередині при смаженні. Для начинки змішайте сир з дрібно нарізаним кропом і подрібненим часником. Додайте трохи солі та сметану. Якщо сир сухий, сметани можна покласти трохи більше. Консистенція має бути м'якою, але не рідкою. Обережно наповніть хлібні кишеньки сирною сумішшю, злегка притискаючи, щоб начинка розподілилася рівномірно. В окремій мисці збийте яйця з дрібкою солі та перцю. Кожну скибочку хліба з начинкою добре вмочіть у яєчну суміш з усіх боків. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом і обсмажуйте хліб на середньому вогні приблизно по 2 хвилини з кожного боку.

Якщо хочеться солодкого, замініть у начинці часник, кріп і сіль на родзинки та трохи цукру або ванілі. Також можна спробувати начинку з зеленою цибулею, твердим сиром або навіть шматочками шинки — вийде більш ситний варіант.

Як і з чим подавати

Подавайте бутерброди з гарячим сиром, відразу зі сковороди. Як доповнення до них підійдуть свіжі овочі.