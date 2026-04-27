Гарячі бутерброди з сиром: як приготувати грінки з пікантною начинкою (відео)
Якщо в холодильнику є пачка сиру, два яйця і батон, приготуйте цей смачний сніданок
Якщо ви втомилися від одноманітних бутербродів на сніданок, спробуйте приготувати хліб з ніжною сирною начинкою та апетитною яєчною скоринкою зовні. З найпростіших інгредієнтів виходить смачна і ситна страва. Ці гарячі бутерброди готуються дуже швидко і просто, без духовки.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі Leckere Ideen. Його легко адаптувати під свої уподобання, змінюючи начинку або додаючи спеції.
Інгредієнти:
- 1 буханець пшеничного хліба
- 200 г сиру
- 1 невеликий пучок свіжого кропу
- 1 зубчик часнику
- 2 ч. л. сметани
- 2 яйця
- 20 г вершкового масла для смаження
- сіль
- чорний перець
Приготування:
- Наріжте хліб товстими скибочками — приблизно по 2,5–3 см. У кожній скибочці обережно зробіть надріз, формуючи кишеньку. Важливо не прорізати хліб наскрізь, щоб начинка залишилася всередині при смаженні.
- Для начинки змішайте сир з дрібно нарізаним кропом і подрібненим часником. Додайте трохи солі та сметану. Якщо сир сухий, сметани можна покласти трохи більше. Консистенція має бути м'якою, але не рідкою.
- Обережно наповніть хлібні кишеньки сирною сумішшю, злегка притискаючи, щоб начинка розподілилася рівномірно.
- В окремій мисці збийте яйця з дрібкою солі та перцю. Кожну скибочку хліба з начинкою добре вмочіть у яєчну суміш з усіх боків.
- Розігрійте сковорідку з вершковим маслом і обсмажуйте хліб на середньому вогні приблизно по 2 хвилини з кожного боку.
Якщо хочеться солодкого, замініть у начинці часник, кріп і сіль на родзинки та трохи цукру або ванілі. Також можна спробувати начинку з зеленою цибулею, твердим сиром або навіть шматочками шинки — вийде більш ситний варіант.
Як і з чим подавати
Подавайте бутерброди з гарячим сиром, відразу зі сковороди. Як доповнення до них підійдуть свіжі овочі.