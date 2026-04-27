Горячие бутерброды с творогом: как приготовить гренки с пикантной начинкой (видео)

Если в холодильнике есть пачка творога, два яйца и батон, приготовьте этот вкусный завтрак

Если вы устали от однообразных бутербродов на завтрак, попробуйте приготовить хлеб с нежной творожной начинкой и аппетитной яичной корочкой снаружи. Из самых простых ингредиентов получается вкусное и сытное блюдо. Эти горячие бутерброды готовятся очень быстро и просто, без духовки.

Рецептом поделились на YouTube-канале Leckere Ideen. Его легко адаптировать под свои предпочтения, меняя начинку или добавляя специи.

Ингредиенты:

1 буханка пшеничного хлеба

200 г творога

1 небольшой пучок свежего укропа

1 зубчик чеснока

2 ч. л. сметаны

2 яйца

20 г сливочного масла для жарки

соль

черный перец

Приготовление:

Нарежьте хлеб толстыми ломтиками — примерно по 2,5–3 см. В каждом ломтике аккуратно сделайте надрез, формируя кармашек. Важно не прорезать хлеб насквозь, чтобы начинка осталась внутри при жарке. Для начинки смешайте творог с мелко нарезанным укропом и измельченным чесноком. Добавьте немного соли и сметану. Если творог сухой, сметаны можно положить чуть больше. Консистенция должна быть мягкой, но не жидкой. Аккуратно наполните хлебные кармашки творожной смесью, слегка прижимая, чтобы начинка распределилась равномерно. В отдельной миске взбейте яйца с щепоткой соли и перца. Каждый ломтик хлеба с начинкой хорошо обмакните в яичную смесь со всех сторон. Разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжаривайте хлеб на среднем огне примерно по 2 минуты с каждой стороны.

Если хочется сладкого, замените в начинке чеснок, укроп и соль на изюм и немного сахара или ванили. Также можно попробовать начинку с зелёным луком, твердым сыром или даже кусочками ветчины — получится более сытный вариант.

Как и с чем подавать

Подавайте бутерброды с творогом горячими, сразу со сковороды. В качестве дополнения к ним подойдут свежие овощи.