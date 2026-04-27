Горячие бутерброды с творогом: как приготовить гренки с пикантной начинкой (видео)
Если в холодильнике есть пачка творога, два яйца и батон, приготовьте этот вкусный завтрак
Если вы устали от однообразных бутербродов на завтрак, попробуйте приготовить хлеб с нежной творожной начинкой и аппетитной яичной корочкой снаружи. Из самых простых ингредиентов получается вкусное и сытное блюдо. Эти горячие бутерброды готовятся очень быстро и просто, без духовки.
Рецептом поделились на YouTube-канале Leckere Ideen. Его легко адаптировать под свои предпочтения, меняя начинку или добавляя специи.
Ингредиенты:
- 1 буханка пшеничного хлеба
- 200 г творога
- 1 небольшой пучок свежего укропа
- 1 зубчик чеснока
- 2 ч. л. сметаны
- 2 яйца
- 20 г сливочного масла для жарки
- соль
- черный перец
Приготовление:
- Нарежьте хлеб толстыми ломтиками — примерно по 2,5–3 см. В каждом ломтике аккуратно сделайте надрез, формируя кармашек. Важно не прорезать хлеб насквозь, чтобы начинка осталась внутри при жарке.
- Для начинки смешайте творог с мелко нарезанным укропом и измельченным чесноком. Добавьте немного соли и сметану. Если творог сухой, сметаны можно положить чуть больше. Консистенция должна быть мягкой, но не жидкой.
- Аккуратно наполните хлебные кармашки творожной смесью, слегка прижимая, чтобы начинка распределилась равномерно.
- В отдельной миске взбейте яйца с щепоткой соли и перца. Каждый ломтик хлеба с начинкой хорошо обмакните в яичную смесь со всех сторон.
- Разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжаривайте хлеб на среднем огне примерно по 2 минуты с каждой стороны.
Если хочется сладкого, замените в начинке чеснок, укроп и соль на изюм и немного сахара или ванили. Также можно попробовать начинку с зелёным луком, твердым сыром или даже кусочками ветчины — получится более сытный вариант.
Как и с чем подавать
Подавайте бутерброды с творогом горячими, сразу со сковороды. В качестве дополнения к ним подойдут свежие овощи.