Смачніше, ніж гуляш: як приготувати яловичу печінку з квасолею, щоб навіть діти просили добавки (відео)

Дізнайтесь, як зробити печінку м'якою та приємною на смак

Яловичу печінку люблять далеко не всі. Найчастіше причина проста — невдалий досвід приготування. Якщо не дотримуватись правил, печінка виходить жорстка та з гірким присмаком. Втім, за правильного підходу печінка буде ніжною, соковитою і буквально танутиме в роті. А якщо поєднати її з квасолею та томатним соусом, вийде повноцінна смачна страва на обід чи вечерю.

Рецептом печінки з квасолею поділилися на YouTube-каналі Карпатські шкварки.

Інгредієнти

Основне:

Яловича печінка — 600 г

Відварена або консервована біла квасоля — 400 г

Цибуля — 1 велика

Для маринаду:

Сіль — 0,5 ч. л.

Цукор — 2–3 г (велика дрібка)

Харчова сода — 0,5 ч. л.

Для панірування та соусу:

Борошно — близько 100 г

Рослинна олія — для смаження

Вершкове масло — 30 г

Томатна паста — 1 ст. л.

Вода — приблизно 150 мл

Для подачі:

Свіжий мікс салатного листя — жменя

Етапи приготування

Підготуйте яловичу печінку, обов'язково знявши з неї зовнішню плівку — для цього достатньо підчепити її край і акуратно потягнути. Очищену печінку замочіть у холодній воді або молоці на одну годину. Після вимочування наріжте її на великі, але тонкі шматочки однакової товщини. До нарізаних шматочків додайте сіль, трохи цукру та харчову соду. Добре перемішайте все руками та залиште маринуватися на пів години. Коли час мине, ретельно промийте печінку під проточною водою, щоб повністю видалити залишки соди, і залиште на деякий час, аби стекла зайва волога. Кожен шматочок печінки ретельно обваляйте в борошні, яке створить захисну оболонку для збереження соків. Викладіть на розігріту сковорідку з олією і обсмажуйте на середньому вогні: тримайте по парі хвилин з кожного боку до появи рум'яної скоринки. Готову печінку перекладіть на окрему тарілку. У ту саму сковорідку покладіть вершкове масло і обсмажте нарізану півкільцями цибулю до м'якості та золотистого кольору. Додайте до цибулі білу квасолю (відварену або консервовану) та томатну пасту. Добре перемішайте, просмажте все разом кілька хвилин, після чого влийте воду, щоб утворився насичений соус. Поверніть обсмажені шматочки печінки назад у сковорідку до квасолі та соусу. Тушкуйте страву на невеликому вогні ще кілька хвилин.

Як подавати

Подавайте печінку гарячою, доповнивши свіжим міксом салатного листя. Також до неї можна додати картопляне пюре, відварений рис або шматок свіжого хліба.