Вкуснее, чем гуляш: как приготовить говяжью печень с фасолью, чтобы даже дети просили добавки (видео)

Узнайте, как сделать печень мягкой и приятной на вкус

Говяжью печень любят далеко не все. Зачастую причина проста — неудачный опыт приготовления. Если не придерживаться правил, печень получается жесткой и с горьким привкусом. Впрочем, при правильном подходе печень будет нежной, сочной и буквально тающей во рту. А если сочетать ее с фасолью и томатным соусом, получится полноценное вкусное блюдо на обед или ужин.

Рецептом печени с фасолью поделились на YouTube-канале Карпатські шкварки.

Ингредиенты

Основное:

Говяжья печень — 600 г

Отварная или консервированная белая фасоль — 400 г

Луковица — 1 крупная

Для маринада:

Соль – 0,5 ч. л.

Сахар — 2-3 г (большая щепотка)

Пищевая сода – 0,5 ч. л.

Для панировки и соуса:

Мука – около 100 г

Растительное масло — для жарки

Сливочное масло — 30 г

Томатная паста — 1 ст. л.

Вода — примерно 150 мл

Для подачи:

Свежий микс салатных листьев — горсть

Этапы приготовления

Подготовьте говяжью печень, обязательно сняв с нее внешнюю пленку — для этого достаточно поддеть ее край и аккуратно потянуть. Очищенную печень замочите в холодной воде или молоке на один час. После вымачивания нарежьте ее на крупные, но тонкие кусочки одинаковой толщины. К нарезанным кусочкам добавьте соль, немного сахара и пищевую соду. Хорошо перемешайте все руками и оставьте мариноваться на полчаса. Когда время истечет, тщательно промойте печень под проточной водой, чтобы полностью удалить остатки соды, и оставьте на некоторое время, чтобы стекла лишняя влага. Каждый кусочек печени тщательно обваляйте в муке, которая создаст защитную оболочку для сохранения соков. Выложите на разогретую сковороду с растительным маслом и обжаривайте на среднем огне: держите по паре минут с каждой стороны до появления румяной корочки. Готовую печень переложите на отдельную тарелку. В ту же сковороду положите сливочное масло и обжарьте нарезанный полукольцами лук до мягкости и золотистого цвета. Добавьте к луку белую фасоль (отварную или консервированную) и томатную пасту. Хорошо перемешайте, прожарьте все вместе несколько минут, после чего влейте воду, чтобы образовался насыщенный соус. Верните обжаренные кусочки печени обратно в сковороду к фасоли и соусу. Тушите блюдо на небольшом огне еще несколько минут.

Как подавать

Подавайте печень горячей, дополнив свежим миксом салатных листьев. Также к ней можно добавить картофельное пюре, отварной рис или кусок свежего хлеба.