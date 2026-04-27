Вкуснее, чем гуляш: как приготовить говяжью печень с фасолью, чтобы даже дети просили добавки (видео)

Автор
Наталья Граковская
Автор
Говяжья печень с фасолью
Говяжья печень с фасолью. Фото Скриншот YouTube

Узнайте, как сделать печень мягкой и приятной на вкус

Говяжью печень любят далеко не все. Зачастую причина проста — неудачный опыт приготовления. Если не придерживаться правил, печень получается жесткой и с горьким привкусом. Впрочем, при правильном подходе печень будет нежной, сочной и буквально тающей во рту. А если сочетать ее с фасолью и томатным соусом, получится полноценное вкусное блюдо на обед или ужин.

Рецептом печени с фасолью поделились на YouTube-канале Карпатські шкварки.

Ингредиенты

Основное:

  • Говяжья печень — 600 г
  • Отварная или консервированная белая фасоль — 400 г
  • Луковица — 1 крупная

Для маринада:

  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Сахар — 2-3 г (большая щепотка)
  • Пищевая сода – 0,5 ч. л.

Для панировки и соуса:

  • Мука – около 100 г
  • Растительное масло — для жарки
  • Сливочное масло — 30 г
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Вода — примерно 150 мл

Для подачи:

  • Свежий микс салатных листьев — горсть

Этапы приготовления

  1. Подготовьте говяжью печень, обязательно сняв с нее внешнюю пленку — для этого достаточно поддеть ее край и аккуратно потянуть. Очищенную печень замочите в холодной воде или молоке на один час. После вымачивания нарежьте ее на крупные, но тонкие кусочки одинаковой толщины.
  2. К нарезанным кусочкам добавьте соль, немного сахара и пищевую соду. Хорошо перемешайте все руками и оставьте мариноваться на полчаса. Когда время истечет, тщательно промойте печень под проточной водой, чтобы полностью удалить остатки соды, и оставьте на некоторое время, чтобы стекла лишняя влага.
  3. Каждый кусочек печени тщательно обваляйте в муке, которая создаст защитную оболочку для сохранения соков. Выложите на разогретую сковороду с растительным маслом и обжаривайте на среднем огне: держите по паре минут с каждой стороны до появления румяной корочки. Готовую печень переложите на отдельную тарелку.
  4. В ту же сковороду положите сливочное масло и обжарьте нарезанный полукольцами лук до мягкости и золотистого цвета. Добавьте к луку белую фасоль (отварную или консервированную) и томатную пасту. Хорошо перемешайте, прожарьте все вместе несколько минут, после чего влейте воду, чтобы образовался насыщенный соус.
  5. Верните обжаренные кусочки печени обратно в сковороду к фасоли и соусу. Тушите блюдо на небольшом огне еще несколько минут.

Как подавать

Подавайте печень горячей, дополнив свежим миксом салатных листьев. Также к ней можно добавить картофельное пюре, отварной рис или кусок свежего хлеба.

