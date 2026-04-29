Сочные куриные котлеты: хрустящая корочка и тягучая моцарелла внутри (видео)

Котлеты заходят вкусными и нежными

Котлеты бывают самые разные: классические мясные, рыбные, овощные, а также белковые варианты без мяса – из бобовых, круп или сыра. Но сегодня мы предлагаем сочную интерпретацию куриных котлет с нежной серединкой из моцареллы, что придает блюду особую текстуру. Важно выбирать качественный куриный фарш с умеренным содержанием жира – слишком постный сделает котлеты сухими, а избыток жира усложнит формирование. Мини-моцарелла должна быть хорошо отцежена, иначе лишняя влага может нарушить структуру котлет во время жарки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".

Как приготовить котлеты с моцареллой

Ингредиенты:

куриный фарш — 600 г;

яйцо – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

зелень — 20 г;

соль – по вкусу;

специи – по вкусу;

панировочные сухари — 3-4 ст. л.;

масло гхи — для жарки;

мини-моцарелла – 150–200 г.

Способ приготовления:

Подготовить фарш, добавить яйцо, соль, специи, мелко натертый лук, измельченную зелень и панировочные сухари, тщательно перемешать до однородности. Сформировать котлеты, увлажнив руки водой, расплескать порцию фарша, выложить внутрь шарик моцареллы и плотно завернуть, чтобы сыр полностью был покрыт фаршем. Разогреть сковороду с маслом гхи, выложить котлеты и обжарить на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Довести котлеты до готовности под крышкой на слабом огне в течение 8–10 минут, чтобы мясо равномерно пропарилось внутри.

Дополнительные советы и вариации:

При отсутствии мини-моцареллы можно использовать обычную моцареллу, нарезанную кубиками.

Панировочные сухари можно заменить на овсяные хлопья мелкого помола или манку для более нежной текстуры.

Котлеты можно не только жарить, но и запекать в духовке при 180C около 25 минут для более диетического варианта.

Чтобы избежать утечки сыра, важно хорошо запечатывать края и не переворачивать котлеты слишком рано во время жарки.

Как и с чем подавать

Куриные котлеты с моцареллой лучше всего подавать горячими, чтобы сыр внутри оставался тягучим. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, запеченными овощами или легким салатом из свежей зелени. Для более выразительного вкуса следует добавить соус – сметанно-чесночный, йогуртовый или томатный. При подаче уместно украсить блюдо свежей зеленью или несколькими каплями ароматного масла.

Еда удачно сочетает простоту приготовления и эффектную подачу, поэтому подходит как для ежедневного меню, так и для угощения гостей.