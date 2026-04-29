Сочные куриные котлеты: хрустящая корочка и тягучая моцарелла внутри (видео)
Котлеты заходят вкусными и нежными
Котлеты бывают самые разные: классические мясные, рыбные, овощные, а также белковые варианты без мяса – из бобовых, круп или сыра. Но сегодня мы предлагаем сочную интерпретацию куриных котлет с нежной серединкой из моцареллы, что придает блюду особую текстуру. Важно выбирать качественный куриный фарш с умеренным содержанием жира – слишком постный сделает котлеты сухими, а избыток жира усложнит формирование. Мини-моцарелла должна быть хорошо отцежена, иначе лишняя влага может нарушить структуру котлет во время жарки. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "an.cookbook".
Как приготовить котлеты с моцареллой
Ингредиенты:
- куриный фарш — 600 г;
- яйцо – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- зелень — 20 г;
- соль – по вкусу;
- специи – по вкусу;
- панировочные сухари — 3-4 ст. л.;
- масло гхи — для жарки;
- мини-моцарелла – 150–200 г.
Способ приготовления:
- Подготовить фарш, добавить яйцо, соль, специи, мелко натертый лук, измельченную зелень и панировочные сухари, тщательно перемешать до однородности.
- Сформировать котлеты, увлажнив руки водой, расплескать порцию фарша, выложить внутрь шарик моцареллы и плотно завернуть, чтобы сыр полностью был покрыт фаршем.
- Разогреть сковороду с маслом гхи, выложить котлеты и обжарить на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.
- Довести котлеты до готовности под крышкой на слабом огне в течение 8–10 минут, чтобы мясо равномерно пропарилось внутри.
Дополнительные советы и вариации:
- При отсутствии мини-моцареллы можно использовать обычную моцареллу, нарезанную кубиками.
- Панировочные сухари можно заменить на овсяные хлопья мелкого помола или манку для более нежной текстуры.
- Котлеты можно не только жарить, но и запекать в духовке при 180C около 25 минут для более диетического варианта.
- Чтобы избежать утечки сыра, важно хорошо запечатывать края и не переворачивать котлеты слишком рано во время жарки.
Как и с чем подавать
Куриные котлеты с моцареллой лучше всего подавать горячими, чтобы сыр внутри оставался тягучим. Они хорошо сочетаются с картофельным пюре, запеченными овощами или легким салатом из свежей зелени. Для более выразительного вкуса следует добавить соус – сметанно-чесночный, йогуртовый или томатный. При подаче уместно украсить блюдо свежей зеленью или несколькими каплями ароматного масла.
Еда удачно сочетает простоту приготовления и эффектную подачу, поэтому подходит как для ежедневного меню, так и для угощения гостей.