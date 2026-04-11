Смачніше, ніж ви думаєте: бюджетна українська страва, яка затьмарить котлети та відбивні (відео)

Наталя Граковська
Автор
Апетитна страва зі вчорашньої гречки
Апетитна страва зі вчорашньої гречки. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Проста та смачна страва

Бюджетні рецепти можуть бути надзвичайно смачними. Якщо ви вже готували печінку з яблуками, зверніть увагу на наступний рецепт. Це гречаники, або ж, як їх називають, гречані січеники — ситна і надзвичайно смачна страва української кухні.

Можливо, колись гречку додавали для економії м’яса, але з часом страва стала самодостатньою. Апетитним рецептом поділились на ютуб-каналі "Наші Бесаги".

Інгредієнти:

  • гречка — 220-240 грамів сирої або 440-500 грамів вареної
  • м’ясний фарш — 400-450 грамів
  • яйце — 1 шт.
  • цибуля — 2 шт.
  • морква — 1 шт.
  • борошно — 50-100 грамів
  • томатний соус — 1 ст. л.
  • сіль
  • перець
  • лавровий лист

Спосіб приготування:

  1. Гречку відварюємо і остуджуємо. Змішуємо її з фаршем.
  2. Вбиваємо куряче яйце в гречану масу, солимо та перчимо до смаку. Додаємо цибулину, натерту на тертці або пропущену через м’ясорубку. Все ретельно перемішуємо.
  3. Фарш відбиваємо та відкладаємо на деякий час — щоб настоявся. Прогріваємо сковороду з олією. З гречаного фаршу ліпимо кульки або невеликі котлетки.
  4. Обвалюємо їх в борошні та обсмажуємо на розігрітій олії з обох сторін. Потрібна апетитна золотиста скоринка.
  5. Обсмажуємо нарізану цибулину. Натираємо моркву і теж обсмажуємо разом із цибулею. Додаємо борошно, смажимо ще кілька хвилин.
  6. Додаємо до обсмажених овочів томатну пасту чи соус. Перемішуємо, доливаємо трохи гарячої води. Викладаємо в соус гречаники.
  7. Тушкуємо все разом 20-25 хвилин. Після цього можна посипати зеленню та смакувати.

Гречаники виходять дуже ситні, смачні та ароматні. Також ми ділились рецептом легендарного салату "Білочка".

