Смачніше, ніж ви думаєте: бюджетна українська страва, яка затьмарить котлети та відбивні (відео)
Проста та смачна страва
Бюджетні рецепти можуть бути надзвичайно смачними. Якщо ви вже готували печінку з яблуками, зверніть увагу на наступний рецепт. Це гречаники, або ж, як їх називають, гречані січеники — ситна і надзвичайно смачна страва української кухні.
Можливо, колись гречку додавали для економії м’яса, але з часом страва стала самодостатньою. Апетитним рецептом поділились на ютуб-каналі "Наші Бесаги".
Інгредієнти:
- гречка — 220-240 грамів сирої або 440-500 грамів вареної
- м’ясний фарш — 400-450 грамів
- яйце — 1 шт.
- цибуля — 2 шт.
- морква — 1 шт.
- борошно — 50-100 грамів
- томатний соус — 1 ст. л.
- сіль
- перець
- лавровий лист
Спосіб приготування:
- Гречку відварюємо і остуджуємо. Змішуємо її з фаршем.
- Вбиваємо куряче яйце в гречану масу, солимо та перчимо до смаку. Додаємо цибулину, натерту на тертці або пропущену через м’ясорубку. Все ретельно перемішуємо.
- Фарш відбиваємо та відкладаємо на деякий час — щоб настоявся. Прогріваємо сковороду з олією. З гречаного фаршу ліпимо кульки або невеликі котлетки.
- Обвалюємо їх в борошні та обсмажуємо на розігрітій олії з обох сторін. Потрібна апетитна золотиста скоринка.
- Обсмажуємо нарізану цибулину. Натираємо моркву і теж обсмажуємо разом із цибулею. Додаємо борошно, смажимо ще кілька хвилин.
- Додаємо до обсмажених овочів томатну пасту чи соус. Перемішуємо, доливаємо трохи гарячої води. Викладаємо в соус гречаники.
- Тушкуємо все разом 20-25 хвилин. Після цього можна посипати зеленню та смакувати.
Гречаники виходять дуже ситні, смачні та ароматні.