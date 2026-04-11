Смачніше, ніж ви думаєте: бюджетна українська страва, яка затьмарить котлети та відбивні (відео)

Проста та смачна страва

Бюджетні рецепти можуть бути надзвичайно смачними. Якщо ви вже готували печінку з яблуками, зверніть увагу на наступний рецепт. Це гречаники, або ж, як їх називають, гречані січеники — ситна і надзвичайно смачна страва української кухні.

Можливо, колись гречку додавали для економії м’яса, але з часом страва стала самодостатньою. Апетитним рецептом поділились на ютуб-каналі "Наші Бесаги".

Інгредієнти:

гречка — 220-240 грамів сирої або 440-500 грамів вареної

м’ясний фарш — 400-450 грамів

яйце — 1 шт.

цибуля — 2 шт.

морква — 1 шт.

борошно — 50-100 грамів

томатний соус — 1 ст. л.

сіль

перець

лавровий лист

Спосіб приготування:

Гречку відварюємо і остуджуємо. Змішуємо її з фаршем. Вбиваємо куряче яйце в гречану масу, солимо та перчимо до смаку. Додаємо цибулину, натерту на тертці або пропущену через м’ясорубку. Все ретельно перемішуємо. Фарш відбиваємо та відкладаємо на деякий час — щоб настоявся. Прогріваємо сковороду з олією. З гречаного фаршу ліпимо кульки або невеликі котлетки. Обвалюємо їх в борошні та обсмажуємо на розігрітій олії з обох сторін. Потрібна апетитна золотиста скоринка. Обсмажуємо нарізану цибулину. Натираємо моркву і теж обсмажуємо разом із цибулею. Додаємо борошно, смажимо ще кілька хвилин. Додаємо до обсмажених овочів томатну пасту чи соус. Перемішуємо, доливаємо трохи гарячої води. Викладаємо в соус гречаники. Тушкуємо все разом 20-25 хвилин. Після цього можна посипати зеленню та смакувати.

Гречаники виходять дуже ситні, смачні та ароматні.