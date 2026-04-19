Білкові котлети без м’яса: легкі, ніжні та дуже ситні (відео)

Страва виходить ситною та смачною

Котлети бувають різними — м’ясними, рибними, овочевими, зокрема популярні курячі, які цінують за ніжну текстуру та швидкість приготування. Водночас сучасна кухня дедалі частіше пропонує альтернативи без м’яса, з акцентом на користь і баланс поживних речовин. А сьогодні пропонується варіант білкових котлет із кисломолочного сиру, які поєднують легкість, ситність і ніжний смак. Для вдалого результату важливо обирати сир середньої вологості — надто вологий зробить масу рідкою, а також не переборщити з борошном, щоб котлети залишалися м’якими, а не "гумовими". Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Як приготувати білкові котлети

Інгредієнти:

кисломолочний сир – 185 г;

яйця варені – 2 шт.;

яйце – 1 шт.;

сіль – 0,5 ч. л.;

твердий сир – 50 г;

зелень – 1 невеликий пучок;

борошно – 2–3 ст. л.;

Спосіб приготування:

Натерти варені яйця та твердий сир на дрібній тертці. Змішати кисломолочний сир, натерті яйця, сир, сире яйце, подрібнену зелень і сіль. Ретельно розім’яти масу виделкою до однорідної консистенції. Додати борошно частинами, перемішати до формування м’якого, злегка липкого тіста. Сформувати вологими руками невеликі котлети однакового розміру. Викласти на деко, застелене пергаментом, і запікати при температурі 180 градусів протягом 15 хвилин.

Як і з чим подавати

Білкові котлети найкраще подавати теплими, одразу після приготування. Вони добре поєднуються зі сметаною, йогуртовими соусами або легкими овочевими салатами. Для подачі можна додати свіжу зелень або соус на основі часнику й зелені. Також такі котлети підходять як самостійна страва або як доповнення до гарнірів із круп чи овочів.

Цей рецепт демонструє, як із простих інгредієнтів можна приготувати корисну й смачну альтернативу класичним котлетам. Завдяки своїй універсальності він легко адаптується під різні смаки та раціони.