Нічого смажити не потрібно: після цих "котлет" звичайних не захочете (відео)

Такі котлети можна приготувати на святковий стіл

Іноді хочеться приготувати на вечерю щось незвичне, коли звичайні соковиті котлети хоч і дуже смачні, але набили оскому. На такий випадок варто зберегти собі наступний рецепт.

Ці "котлети" — це і не котлети зовсім, а запечені гнізда з соковитою начинкою. Готуються вони ще простіше, ніж котлети, адже для них потрібно лише обсмажити овочі та гриби, а самі котлети готуються в духовці, що зберігає їх дуже соковитими. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком coooking.she.

Інгредієнти:

куряче філе — 2 шт (або вже готовий фарш — 500 г.);

яйце — 1 шт;

цибуля — 2 шт;

солодкий перець — 1/3 шт;

морква — 1 шт;

панірувальні сухарі — 3 ст.л;

печериці — 4-5 шт;

вершки 15% — 100 мл;

борошно — 1 ст.л;

сир твердий;

сіль, перець, сушений часник.

Спосіб приготування:

Овочі нарізаємо та обсмажуємо. Коли вони охолонуть, додаємо їх у фарш. Також додаємо сіль, перець та панірувальні сухарі. Вбиваємо у масу яйце та ретельно перемішуємо. Формуємо з фаршу кульки розміром з величенькі котлети та викладаємо їх на деко, застелене пергаментом. З кульок формуємо "гніздечка" та відставляємо на деякий час. Гриби нарізаємо, обсмажуємо на олії. Вливаємо у сковороду до готових грибів вершки та борошно. Прогріваємо, інтенсивно перемішуючи, до загустіння маси. Викладаємо грибочки у "гнізда". Щедро засипаємо тертим сиром. Котлетки запікаємо у духовці при 180° 40 хвилин.

Це чудова страва і просто для сімейної вечері, і на святковий стіл. Вона пасуватиме до будь-якого гарніру, але радимо приготувати до неї найніжніше картопляне пюре.