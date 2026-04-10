Нічого смажити не потрібно: після цих "котлет" звичайних не захочете (відео)

Наталя Граковська
Чудовий рецепт, який замінить звичайні котлети. Фото Колаж Телеграфу

Такі котлети можна приготувати на святковий стіл

Іноді хочеться приготувати на вечерю щось незвичне, коли звичайні соковиті котлети хоч і дуже смачні, але набили оскому. На такий випадок варто зберегти собі наступний рецепт.

Ці "котлети" — це і не котлети зовсім, а запечені гнізда з соковитою начинкою. Готуються вони ще простіше, ніж котлети, адже для них потрібно лише обсмажити овочі та гриби, а самі котлети готуються в духовці, що зберігає їх дуже соковитими. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком coooking.she.

Інгредієнти:

  • куряче філе — 2 шт (або вже готовий фарш — 500 г.);
  • яйце — 1 шт;
  • цибуля — 2 шт;
  • солодкий перець — 1/3 шт;
  • морква — 1 шт;
  • панірувальні сухарі — 3 ст.л;
  • печериці — 4-5 шт;
  • вершки 15% — 100 мл;
  • борошно — 1 ст.л;
  • сир твердий;
  • сіль, перець, сушений часник.

Спосіб приготування:

  1. Овочі нарізаємо та обсмажуємо. Коли вони охолонуть, додаємо їх у фарш. Також додаємо сіль, перець та панірувальні сухарі.
  2. Вбиваємо у масу яйце та ретельно перемішуємо. Формуємо з фаршу кульки розміром з величенькі котлети та викладаємо їх на деко, застелене пергаментом. З кульок формуємо "гніздечка" та відставляємо на деякий час.
  3. Гриби нарізаємо, обсмажуємо на олії. Вливаємо у сковороду до готових грибів вершки та борошно. Прогріваємо, інтенсивно перемішуючи, до загустіння маси.
  4. Викладаємо грибочки у "гнізда". Щедро засипаємо тертим сиром. Котлетки запікаємо у духовці при 180° 40 хвилин.

Це чудова страва і просто для сімейної вечері, і на святковий стіл. Вона пасуватиме до будь-якого гарніру, але радимо приготувати до неї найніжніше картопляне пюре.

