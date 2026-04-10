Нічого смажити не потрібно: після цих "котлет" звичайних не захочете (відео)
Такі котлети можна приготувати на святковий стіл
Іноді хочеться приготувати на вечерю щось незвичне, коли звичайні соковиті котлети хоч і дуже смачні, але набили оскому. На такий випадок варто зберегти собі наступний рецепт.
Ці "котлети" — це і не котлети зовсім, а запечені гнізда з соковитою начинкою. Готуються вони ще простіше, ніж котлети, адже для них потрібно лише обсмажити овочі та гриби, а самі котлети готуються в духовці, що зберігає їх дуже соковитими. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком coooking.she.
Інгредієнти:
- куряче філе — 2 шт (або вже готовий фарш — 500 г.);
- яйце — 1 шт;
- цибуля — 2 шт;
- солодкий перець — 1/3 шт;
- морква — 1 шт;
- панірувальні сухарі — 3 ст.л;
- печериці — 4-5 шт;
- вершки 15% — 100 мл;
- борошно — 1 ст.л;
- сир твердий;
- сіль, перець, сушений часник.
Спосіб приготування:
- Овочі нарізаємо та обсмажуємо. Коли вони охолонуть, додаємо їх у фарш. Також додаємо сіль, перець та панірувальні сухарі.
- Вбиваємо у масу яйце та ретельно перемішуємо. Формуємо з фаршу кульки розміром з величенькі котлети та викладаємо їх на деко, застелене пергаментом. З кульок формуємо "гніздечка" та відставляємо на деякий час.
- Гриби нарізаємо, обсмажуємо на олії. Вливаємо у сковороду до готових грибів вершки та борошно. Прогріваємо, інтенсивно перемішуючи, до загустіння маси.
- Викладаємо грибочки у "гнізда". Щедро засипаємо тертим сиром. Котлетки запікаємо у духовці при 180° 40 хвилин.
Це чудова страва і просто для сімейної вечері, і на святковий стіл. Вона пасуватиме до будь-якого гарніру, але радимо приготувати до неї найніжніше картопляне пюре.