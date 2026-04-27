Справжнє сонце в банці: як приготувати варення з кульбаб

На вигляд і смак — як справжній мед

Кульбаби, які багато хто звик вважати звичайними польовими квітами, насправді мають багатий смак і аромат, тому з них готують варення. Воно має ніжний квітковий смак із легкою цитрусовою ноткою та бурштиновий колір. Часто його називають "кульбабовим медом" — за консистенцією та виглядом воно майже не відрізняється від бджолиного.

Готувати варення з кульбаб нескладно, але процес розтягнутий у часі. Квіти потрібно настоювати цілу добу, щоб відвар увібрав увесь аромат. Проте результат того вартий. Такий джем стане чудовим доповненням до тостів, млинців або сиру.

Як приготувати мед з кульбаб, показали у відео на YouTube-каналі "Смачно та гарно вдома".

Інгредієнти

0,5 л банка кульбаб (тільки суцвіття)

0,5 л води

1 лимон

750 г цукру

Важливо збирати квіти у чистих місцях, подалі від доріг, і використовувати лише жовті пелюстки без зелених частин, щоб уникнути гіркоти.

Покрокове приготування:

Зберіть повну півлітрову банку кульбаб, злегка їх утрамбовуючи. Перекладіть кульбаби в каструлю, залийте водою. Лимон наріжте шматочками середнього розміру разом зі шкіркою і додайте до квітів. Доведіть суміш до кипіння, періодично помішуючи, після чого варіть приблизно 10 хвилин. Потім накрийте каструлю кришкою і залиште настоюватися на 24 години. Через добу процідіть настій через сито, застелене марлею або бинтом. Добре відіжміть квіти з лимоном, щоб отримати якомога більше ароматної рідини. Вона матиме жовтувато-зеленкуватий відтінок. Додайте до отриманої рідини цукор і поставте на середній вогонь. Помішуйте до повного розчинення цукру, після закипання зменште вогонь і варіть ще близько 30 хвилин. Варення поступово загусне і набуде красивого бурштинового кольору. Паралельно підготуйте банки. Простерилізуйте їх у мікрохвильовці або іншим зручним способом, а кришки прокип’ятіть. Гаряче варення розлийте у стерильні банки та щільно закрутіть.

Зверніть увагу, що остаточна густота з’явиться після повного охолодження, тому не варто надто уварювати сироп.