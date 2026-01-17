Пиріг із варення "Бідний студент": доступний та швидкий смаколик до чаю (відео)

Цей пиріг виходить вдалим навіть у тих, хто з випічкою "на ви"

Пиріг із варення — справжній рятівник, коли хочеться солоденького до чаю, а в холодильнику обмаль продуктів. Недарма його ще називають "Бідний студент". Для приготування потрібні лише варення (підійде навіть торішнє), кілька яєць та трохи борошна. Рецепт дуже бюджетний, простий та не потребує кухонної техніки, адже усе змішується звичайною виделкою чи ложкою.

Як приготувати пиріг з варення показала в Instagram блогерка _anna_sholkova_.

Інгредієнти

Варення — 250 г

Сода — 1 ч. л.

Яйця — 3 шт.

Олія — 100 мл

Цукор — 30 г

Борошно — 1 склянка

Спосіб приготування

Варення перемішуємо із содою та відставляємо на 5-10 хвилин. Сода має повністю "погаситися" кислотою. Яйця збиваємо виделкою, додаємо олію та цукор. Додаємо яєчну суміш до варення з содою, перемішуємо та всипаємо просіяне борошно. Кількість борошна може коливатися. Орієнтуйтеся на консистенцію — тісто має бути як густа сметана. Переливаємо тісто в застелену пергаментом форму та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 40 хвилин.

Якщо хочете зробити смак пирога багатшим, додайте в тісто жменю подрібнених волоських горіхів або цедру лимона. Якщо готуєте зі сливовим або яблучним варенням, додайте 0,5 ч. л. кориці для особливого аромату. Також можна розрізати корж навпіл і змастити середину сумішшю сметани з цукровою пудрою, і тоді у вас вийде смачний торт.