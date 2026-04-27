Настоящее солнце в банке: как приготовить варенье из одуванчиков

На вид и вкус – как настоящий мед

Одуванчики, которые многие привыкли считать обычными полевыми цветами, на самом деле обладают богатым вкусом и ароматом, поэтому из них готовят варенье. Оно имеет нежный цветочный вкус с легкой цитрусовой ноткой и янтарный цвет. Часто его называют "одуванчиковым медом" — по консистенции и виду оно почти не отличается от пчелиного.

Готовить варенье из одуванчиков несложно, но процесс растянут во времени. Цветы нужно настаивать целые сутки, чтобы отвар впитал весь аромат. Однако результат того стоит. Такой джем станет отличным дополнением к тостам, блинам или сыру.

Как приготовить мед из одуванчиков, рассказали на YouTube-канале "Смачно та гарно вдома".

Ингредиенты

0,5 л банка одуванчиков (только соцветия)

0,5 л воды

1 лимон

750 г сахара

Важно собирать цветы в чистых местах, подальше от дорог, и использовать только желтые лепестки без зеленых частей, чтобы избежать горечи.

Пошаговое приготовление:

Соберите полную пол-литровую банку одуванчиков, слегка их утрамбовывая. Переложите одуванчики в кастрюлю, залейте водой. Лимон нарежьте кусочками среднего размера вместе с кожурой и добавьте к цветам. Доведите смесь до кипения, периодически помешивая, после чего варите примерно 10 минут. Затем накройте кастрюлю крышкой и оставьте настаиваться на 24 часа. Через сутки процедите настой через сито, застеленное марлей или бинтом. Хорошо отожмите цветы с лимоном, чтобы получить как можно больше ароматной жидкости. Она будет иметь желтовато-зеленоватый оттенок. Добавьте к полученной жидкости сахар и поставьте на средний огонь. Помешивайте до полного растворения сахара, после закипания уменьшите огонь и варите еще около 30 минут. Варенье постепенно загустеет и приобретет красивый янтарный цвет. Параллельно подготовьте банки. Простерилизуйте их в микроволновке или другим удобным способом, а крышки прокипятите. Горячее варенье разлейте в стерильные банки и плотно закрутите.

Обратите внимание, что окончательная густота появится после полного остывания, поэтому не стоит слишком уваривать сироп.