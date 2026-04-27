Ситний салат без майонезу: несподіване поєднання свинини та квасолі, яке варто спробувати

Поживна та проста у приготуванні страва

М’ясні салати давно стали універсальними стравами як для буднів, так і для святкового столу. Один з таких — салат зі свининою та квасолею. У цьому салаті м'ясо поєднується з солодким перцем, маринованою цибулею та квасолею в томатному соусі. Тому він виходить ситний та добре збалансований. Замість майонеза салат зі свинини заправляється легкою ароматною заправкою.

Рецептом в Instagram поділилася фудблогерка Вікторія Кабанець.

Інгредієнти:

300 г відвареної свинини

1 банка квасолі в томатному соусі

1 синя цибулина

1 солодкий перець

150 г волоських горіхів

Пучок кінзи

Маринад для цибулі:

0,5 ч. л. солі

1 ч. л. цукру

1 ст. л. оцту

Заправка:

1 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. винного оцту

Сіль за смаком

Хмелі-сунелі

Етапи приготування:

Цибулю наріжте тонкими пір’ями, додайте сіль, цукор і оцет, перемішайте і залиште на 10–15 хвилин. Завдяки маринуванню прибереться гіркота. Відварену свинину наріжте соломкою. Солодкий перець наріжте смужками, дрібно наріжте кінзу. Волоські горіхи злегка порубайте ножем. За бажанням їх можна злегка підсушити на сухій сковороді, щоб підсилити аромат. У великій мисці змішайте свинину, квасолю разом із соусом, перець, кінзу, горіхи та мариновану цибулю. Додайте оливкову олію, винний оцет, сіль і хмелі-сунелі. Акуратно перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися.

Дайте салату постояти 10–15 хвилин перед подачею — за цей час смаки поєднаються, а заправка краще розкриється.