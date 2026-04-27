Ситний салат без майонезу: несподіване поєднання свинини та квасолі, яке варто спробувати
Поживна та проста у приготуванні страва
М’ясні салати давно стали універсальними стравами як для буднів, так і для святкового столу. Один з таких — салат зі свининою та квасолею. У цьому салаті м'ясо поєднується з солодким перцем, маринованою цибулею та квасолею в томатному соусі. Тому він виходить ситний та добре збалансований. Замість майонеза салат зі свинини заправляється легкою ароматною заправкою.
Рецептом в Instagram поділилася фудблогерка Вікторія Кабанець.
Інгредієнти:
- 300 г відвареної свинини
- 1 банка квасолі в томатному соусі
- 1 синя цибулина
- 1 солодкий перець
- 150 г волоських горіхів
- Пучок кінзи
Маринад для цибулі:
- 0,5 ч. л. солі
- 1 ч. л. цукру
- 1 ст. л. оцту
Заправка:
- 1 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. винного оцту
- Сіль за смаком
- Хмелі-сунелі
Етапи приготування:
- Цибулю наріжте тонкими пір’ями, додайте сіль, цукор і оцет, перемішайте і залиште на 10–15 хвилин. Завдяки маринуванню прибереться гіркота.
- Відварену свинину наріжте соломкою.
- Солодкий перець наріжте смужками, дрібно наріжте кінзу. Волоські горіхи злегка порубайте ножем. За бажанням їх можна злегка підсушити на сухій сковороді, щоб підсилити аромат.
- У великій мисці змішайте свинину, квасолю разом із соусом, перець, кінзу, горіхи та мариновану цибулю. Додайте оливкову олію, винний оцет, сіль і хмелі-сунелі. Акуратно перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися.
Дайте салату постояти 10–15 хвилин перед подачею — за цей час смаки поєднаються, а заправка краще розкриється.