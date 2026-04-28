Просто та смачно: рецепт пирога з картоплі та яєць, який замінить вечерю
Ситна вечеря з простих продуктів
Увечері не завжди є час і сили на приготування складних ситних страв. У такому разі виручають прості рецепти з продуктів, які є в кожному холодильнику. Один із таких — картопляний пиріг із яйцями та цибулею в духовці.
Щоб пиріг легко вийшов із форми та не прилип, використовуйте простий лайфхак. Перед приготуванням намочіть папір для випікання під проточною водою, добре відіжміть і вистеліть ним форму. Вологий папір стає м'яким і слухняним — він ідеально облягає краї будь-якої форми, не стовбурчиться і не рветься. А після запікання пиріг легко виймається, і папір знімається без зусиль.
Інгредієнти:
- Картопля велика — приблизно 600-700 г
- Яйця — 5 шт.
- Червона цибуля — 1 шт.
- Зелена цибуля — 1 пучок
- Рослинна олія — 50 мл
- Оливкова олія — 1 ст. л.
- Сіль
- Молотий чорний перець
Етапи приготування
- Очищену картоплю наріжте кружальцями завтовшки близько 0,5 см. Червону цибулю наріжте тонкими смужками, зелену цибулю дрібно подрібніть.
- Розігрійте рослинну олію на сковороді та викладіть картоплю. Обсмажуйте її на середньому вогні 10–14 хвилин, періодично помішуючи, поки вона не стане золотистою і майже м'якою.
- Додайте до картоплі червону цибулю, посоліть і готуйте ще кілька хвилин. Цибуля має стати м'якою і злегка карамелізуватися.
- В окремій мисці збийте яйця з сіллю та чорним перцем. Додайте зелену цибулю і перемішайте.
- Підготуйте форму для випікання діаметром 22–24 см. Вистеліть форму змоченим у воді пергаментом і злегка змастіть оливковою олією.
- Викладіть картоплю з цибулею у форму, рівномірно розподіліть. Зверху залийте яєчною сумішшю і обережно притисніть ложкою, щоб яйця проникли між шарами.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180°C духовці близько 40 хвилин до рум'яної скоринки. Готовому пирогу дайте трохи охолонути, потім обережно переверніть його на тарілку, зніміть папір і перекладіть на блюдо.