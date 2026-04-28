Просто та смачно: рецепт пирога з картоплі та яєць, який замінить вечерю

Наталя Граковська
Автор
Картопляний пиріг
Картопляний пиріг. Фото скриншот Youtube

Ситна вечеря з простих продуктів

Увечері не завжди є час і сили на приготування складних ситних страв. У такому разі виручають прості рецепти з продуктів, які є в кожному холодильнику. Один із таких — картопляний пиріг із яйцями та цибулею в духовці.

Щоб пиріг легко вийшов із форми та не прилип, використовуйте простий лайфхак. Перед приготуванням намочіть папір для випікання під проточною водою, добре відіжміть і вистеліть ним форму. Вологий папір стає м'яким і слухняним — він ідеально облягає краї будь-якої форми, не стовбурчиться і не рветься. А після запікання пиріг легко виймається, і папір знімається без зусиль.

Інгредієнти:

  • Картопля велика — приблизно 600-700 г
  • Яйця — 5 шт.
  • Червона цибуля — 1 шт.
  • Зелена цибуля — 1 пучок
  • Рослинна олія — 50 мл
  • Оливкова олія — 1 ст. л.
  • Сіль
  • Молотий чорний перець

Етапи приготування

  1. Очищену картоплю наріжте кружальцями завтовшки близько 0,5 см. Червону цибулю наріжте тонкими смужками, зелену цибулю дрібно подрібніть.
  2. Розігрійте рослинну олію на сковороді та викладіть картоплю. Обсмажуйте її на середньому вогні 10–14 хвилин, періодично помішуючи, поки вона не стане золотистою і майже м'якою.
  3. Додайте до картоплі червону цибулю, посоліть і готуйте ще кілька хвилин. Цибуля має стати м'якою і злегка карамелізуватися.
  4. В окремій мисці збийте яйця з сіллю та чорним перцем. Додайте зелену цибулю і перемішайте.
  5. Підготуйте форму для випікання діаметром 22–24 см. Вистеліть форму змоченим у воді пергаментом і злегка змастіть оливковою олією.
  6. Викладіть картоплю з цибулею у форму, рівномірно розподіліть. Зверху залийте яєчною сумішшю і обережно притисніть ложкою, щоб яйця проникли між шарами.
  7. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180°C духовці близько 40 хвилин до рум'яної скоринки. Готовому пирогу дайте трохи охолонути, потім обережно переверніть його на тарілку, зніміть папір і перекладіть на блюдо.
Теги:
#Рецепти #Картопля #Яйця #Цибуля