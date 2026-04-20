Коричний пиріг із глазур’ю наповнить ароматом весь дім: як його приготувати (відео)

Цей ароматний пиріг випікається всього пів години

Іноді хочеться приготувати щось ароматне та солодке до чаю. Ми розповідали, як спекти яблучний пиріг з кондитерською крихтою. А тепер пропонуємо рецепт пирога з корицею. Він виходить м’яким, ароматним, насиченим на смак, а за рахунок мармурового візерунка ще й дуже апетитним.

Рецептом пирога поділилися на YouTube-каналі Einfache Rezepte. Його можна готувати як на кожен день, так і до приходу гостей.

Інгредієнти

Для тесту:

75 г вершкового масла (кімнатної температури)

150 г цукрової пудри

1 пакетик ванільного цукру (8 г)

2 яйця

450 г борошна

2 ч. л. розпушувача

400 мл молока

Для начинки:

120 г вершкового масла

100 г коричневого цукру

1 ст. л. кориці

1 ст. л. борошна

Для глазурі:

250 г цукрової пудри

3-4 столові ложки води

Спосіб приготування