Коричний пиріг із глазур’ю наповнить ароматом весь дім: як його приготувати (відео)

Наталя Граковська
Автор
Домашній пиріг з корицею
Домашній пиріг з корицею. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей ароматний пиріг випікається всього пів години

Іноді хочеться приготувати щось ароматне та солодке до чаю. Ми розповідали, як спекти яблучний пиріг з кондитерською крихтою. А тепер пропонуємо рецепт пирога з корицею. Він виходить м’яким, ароматним, насиченим на смак, а за рахунок мармурового візерунка ще й дуже апетитним.

Рецептом пирога поділилися на YouTube-каналі Einfache Rezepte. Його можна готувати як на кожен день, так і до приходу гостей.

Інгредієнти

Для тесту:

  • 75 г вершкового масла (кімнатної температури)
  • 150 г цукрової пудри
  • 1 пакетик ванільного цукру (8 г)
  • 2 яйця
  • 450 г борошна
  • 2 ч. л. розпушувача
  • 400 мл молока

Для начинки:

  • 120 г вершкового масла
  • 100 г коричневого цукру
  • 1 ст. л. кориці
  • 1 ст. л. борошна

Для глазурі:

  • 250 г цукрової пудри
  • 3-4 столові ложки води

Спосіб приготування

  1. Спочатку приготуйте коричну начинку. У невеликій каструлі розтопіть 120 г вершкового масла на середньому вогні. Додайте коричневий цукор, корицю і столову ложку пшеничного борошна, ретельно перемішайте до однорідності та зніміть з вогню. Дайте суміші трохи охолонути, щоб вона стала густішою і зручнішою для розподілу.
  2. Для тіста у глибокій мисці збийте розм'якшене вершкове масло з цукровою пудрою і ванільним цукром до пишної світлої маси. По одному додайте яйця, щоразу добре перемішуючи масу. Потім по черзі додавайте просіяне борошно, змішане з розпушувачем, і молоко. Тісто має вийти гладким, без грудок, середньої густоти.
  3. Застеліть деко розміром приблизно 29 х 35 см пергаментним папером і рівномірно розподіліть тісто. Зверху викладіть ложкою коричну суміш, намагаючись розподілити її по всій поверхні. За допомогою ножа або шпажки акуратно зробіть візерунки.
  4. Випікайте пиріг у заздалегідь розігрітій до 175 °C духовці близько 30–35 хвилин. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою: вона має виходити сухою.
  5. Поки пиріг випікається, приготуйте глазур, змішавши цукрову пудру з водою. Додавайте воду поступово, щоб досягти густої, але плинної консистенції.
  6. Готовий пиріг злегка остудіть і рівномірно покрийте глазур'ю. Якщо нанести її на теплу поверхню, вона трохи вбереться і створить ніжну солодку скоринку.
