Таким деруном наїдяться всі: ситно, смачно і по-українськи щедро (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Смачна та ситна страва
Деруни — це традиційна страва української кухні з тертої сирої картоплі, яку обсмажують до хрусткої скоринки, і яка стала однією з найвпізнаваніших домашніх страв завдяки своїй простоті та ситності. З часом з’явилося багато варіацій дерунів: класичні, з грибами, з м’ясом, запечені під сиром, а також сучасні інтерпретації на кшталт дерунів по-американськи (хешбраунів), де акцент робиться на ще більшій хрусткості.
Панський дерун — це вже більш святкова, ускладнена версія страви, де деруни поєднуються з соковитою начинкою та запікаються під сиром, перетворюючись на повноцінну гарячу страву. У цьому варіанті особливу роль відіграє якість інгредієнтів: крохмалиста картопля дає правильну текстуру дерунів, а грудинка з помірною жирністю і свіжі гриби формують насичений, глибокий смак начинки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diali_cooking".
Як приготувати панський дерун
Інгредієнти:
- цибуля — 1 шт.;
- печериці— 400 г;
- грудинка — 400 г;
- сметана — 100 г;
- спеції — за смаком;
- твердий сир — 200 г;
- картопля — 4 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 2 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л.;
- спеції — за смаком;
Спосіб приготування:
- Нарізати цибулю, печериці та грудинку невеликими кубиками.
- Підсмажити цибулю до золотистого кольору.
- Додати гриби та готувати до випаровування зайвої рідини.
- Додати грудинку, спеції та тушкувати до готовності.
- Ввести сметану, перемішати та довести начинку до ніжної консистенції.
- Натерти картоплю та цибулю, після чого ретельно відтиснути зайву вологу.
- Додати яйця, сметану, борошно та спеції, перемішати до однорідності.
- Обсмажити деруни з обох боків до рум’яної скоринки.
- Викласти деруни у форму шарами, чергуючи з начинкою та твердим сиром.
- Запікати при 180 градусах близько 5 хвилин до розплавлення сиру.
Як і з чим подавати
Панський дерун подається гарячим, коли сир утворює тягучу скоринку, а деруни зберігають хрусткість по краях. Найкраще смакує зі свіжою сметаною та зеленню, яка додає легкості до ситної страви. Добре поєднується з маринованими овочами, квашеними огірками або свіжим салатом, що балансує жирність начинки. Також можна подати з часниковим або грибним соусом для більш вираженого смаку.
Панський дерун — це приклад того, як класична українська страва може перетворитися на більш складну та святкову версію без втрати автентичності. Поєднання хрустких дерунів, ароматної м’ясно-грибної начинки та розплавленого сиру робить страву особливо ситною та насиченою. Такий рецепт легко адаптується під власні смаки, змінюючи інгредієнти начинки або рівень спецій.