Таким деруном наїдяться всі: ситно, смачно і по-українськи щедро (відео)

Смачна та ситна страва

Деруни — це традиційна страва української кухні з тертої сирої картоплі, яку обсмажують до хрусткої скоринки, і яка стала однією з найвпізнаваніших домашніх страв завдяки своїй простоті та ситності. З часом з’явилося багато варіацій дерунів: класичні, з грибами, з м’ясом, запечені під сиром, а також сучасні інтерпретації на кшталт дерунів по-американськи (хешбраунів), де акцент робиться на ще більшій хрусткості.

Панський дерун — це вже більш святкова, ускладнена версія страви, де деруни поєднуються з соковитою начинкою та запікаються під сиром, перетворюючись на повноцінну гарячу страву. У цьому варіанті особливу роль відіграє якість інгредієнтів: крохмалиста картопля дає правильну текстуру дерунів, а грудинка з помірною жирністю і свіжі гриби формують насичений, глибокий смак начинки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diali_cooking".

Як приготувати панський дерун

Інгредієнти:

цибуля — 1 шт.;

печериці— 400 г;

грудинка — 400 г;

сметана — 100 г;

спеції — за смаком;

твердий сир — 200 г;

картопля — 4 шт.;

цибуля — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

борошно — 2 ст. л.;

сметана — 1 ст. л.;

спеції — за смаком;

Спосіб приготування:

Нарізати цибулю, печериці та грудинку невеликими кубиками. Підсмажити цибулю до золотистого кольору. Додати гриби та готувати до випаровування зайвої рідини. Додати грудинку, спеції та тушкувати до готовності. Ввести сметану, перемішати та довести начинку до ніжної консистенції. Натерти картоплю та цибулю, після чого ретельно відтиснути зайву вологу. Додати яйця, сметану, борошно та спеції, перемішати до однорідності. Обсмажити деруни з обох боків до рум’яної скоринки. Викласти деруни у форму шарами, чергуючи з начинкою та твердим сиром. Запікати при 180 градусах близько 5 хвилин до розплавлення сиру.

Як і з чим подавати

Панський дерун подається гарячим, коли сир утворює тягучу скоринку, а деруни зберігають хрусткість по краях. Найкраще смакує зі свіжою сметаною та зеленню, яка додає легкості до ситної страви. Добре поєднується з маринованими овочами, квашеними огірками або свіжим салатом, що балансує жирність начинки. Також можна подати з часниковим або грибним соусом для більш вираженого смаку.

Панський дерун — це приклад того, як класична українська страва може перетворитися на більш складну та святкову версію без втрати автентичності. Поєднання хрустких дерунів, ароматної м’ясно-грибної начинки та розплавленого сиру робить страву особливо ситною та насиченою. Такий рецепт легко адаптується під власні смаки, змінюючи інгредієнти начинки або рівень спецій.