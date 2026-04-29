Паста без мяса, которая удивляет вкусом: секрет — в запеченном луке и чесноке (видео)

Просто, бюджетно и очень вкусно

Из самых простых продуктов, которые почти всегда есть дома, можно приготовить блюдо, которое не уступит ресторанному. Именно такой является паста с запеченным луком и чесноком. Для этого рецепта не нужно мясо или рыба. Особенный вкус пасте придают запеченные овощи и вяленые помидоры со специями.

Рецептом луковой пасты поделилась фудблогер Мирослава Пекарюк в Instagram.

Ингредиенты:

макароны — 150 г

лук – 2 шт.

чеснок — 1 головка

крем-сыр — 100 г

сыр фета — 50 г

вяленые томаты или сливы — 2-3 шт.

петрушка

паприка, соль, перец, масло

Этапы приготовления:

Сперва очистите лук и нарежьте его перьями. Головку чеснока не нужно разбирать. Достаточно срезать верхушку, чтобы зубчики легко выдавливались после запекания. Выложите лук в форму для запекания, добавьте паприку, соль и перец, щедро полейте маслом и рядом разместите подготовленный чеснок. Запекайте все вместе примерно 30 минут при температуре 220°C. Параллельно отварите макароны в подсоленной воде до состояния аль денте. Когда овощи будут готовы, выдавите мякоть чеснока прямо к луку, разомните все вилкой до однородной массы. Добавьте крем-сыр и фету, нарезанные вяленые томаты или сливы. Чтобы соус имел идеальную консистенцию, влейте несколько ложек воды из-под макарон. Перемешайте. Добавьте готовые макароны и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся соусом. При необходимости добавьте соль и перец. Подавайте пасту сразу после приготовления, пока она горячая и максимально ароматная. Перед этим посыпьте блюдо измельченной петрушкой и сбрызните несколькими каплями оливкового масла.

