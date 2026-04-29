Паста без мяса, которая удивляет вкусом: секрет — в запеченном луке и чесноке (видео)
Просто, бюджетно и очень вкусно
Из самых простых продуктов, которые почти всегда есть дома, можно приготовить блюдо, которое не уступит ресторанному. Именно такой является паста с запеченным луком и чесноком. Для этого рецепта не нужно мясо или рыба. Особенный вкус пасте придают запеченные овощи и вяленые помидоры со специями.
Рецептом луковой пасты поделилась фудблогер Мирослава Пекарюк в Instagram.
Ингредиенты:
- макароны — 150 г
- лук – 2 шт.
- чеснок — 1 головка
- крем-сыр — 100 г
- сыр фета — 50 г
- вяленые томаты или сливы — 2-3 шт.
- петрушка
- паприка, соль, перец, масло
Этапы приготовления:
- Сперва очистите лук и нарежьте его перьями. Головку чеснока не нужно разбирать. Достаточно срезать верхушку, чтобы зубчики легко выдавливались после запекания.
- Выложите лук в форму для запекания, добавьте паприку, соль и перец, щедро полейте маслом и рядом разместите подготовленный чеснок. Запекайте все вместе примерно 30 минут при температуре 220°C.
- Параллельно отварите макароны в подсоленной воде до состояния аль денте.
- Когда овощи будут готовы, выдавите мякоть чеснока прямо к луку, разомните все вилкой до однородной массы. Добавьте крем-сыр и фету, нарезанные вяленые томаты или сливы. Чтобы соус имел идеальную консистенцию, влейте несколько ложек воды из-под макарон. Перемешайте.
- Добавьте готовые макароны и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся соусом. При необходимости добавьте соль и перец.
- Подавайте пасту сразу после приготовления, пока она горячая и максимально ароматная. Перед этим посыпьте блюдо измельченной петрушкой и сбрызните несколькими каплями оливкового масла.
