Не салатом єдиним: як приготувати закуску "Цезар" (відео)

"Цезарем" зазвичай називають класичний салат із куркою, сухариками та соусом на основі анчоусів, однак у сучасній кухні з’явилося чимало його інтерпретацій, зокрема тарталетки а-ля "Цезар" або сендвічі з тими ж смаками. Але сьогодні ми пропонуємо варіант для швидкого перекусу — сендвіч із міні-багетом, який зручно брати із собою на прогулянку, пікнік або в дорогу. Важливо обирати якісний багет із щільною, але не надто сухою текстурою, а куряче філе — свіже, без надлишку води, щоб після запікання воно залишалося соковитим. Соус краще готувати безпосередньо перед подачею, щоб він не втрачав густину та не розмочував хліб. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diali_cooking".

У класичній інтерпретації "Цезаря" ключову роль відіграє баланс між соусом, білком і свіжими овочами, тому важливо не перевантажувати сендвіч зайвими інгредієнтами. Курку можна замінити на індичку або навіть запечений тофу для легшої або вегетаріанської версії. Додавання пармезану надає виразності смаку, але за потреби його можна замінити іншим твердим сиром із витриманим профілем. Листя салату краще використовувати щільне — ромен або айсберг, щоб воно зберігало хрусткість навіть після контакту з соусом.

Як приготувати закуску "Цезар"

Інгредієнти:

куряче філе — 200 г;

міні-багет — 1 шт.;

помідори чері — 6–8 шт.;

яйця — 2 шт.;

листя салату — 4–6 листків;

пармезан — 30 г;

оливкова олія — 1 ст. л.;

сіль — за смаком;

перець — за смаком.

Соус:

майонез — 2 ст. л.;

гірчиця в зернах — 1 ч. л.;

американська гірчиця — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Приправити куряче філе спеціями та запекти до готовності. Відварити яйця та нарізати їх кружальцями. Розрізати міні-багет навпіл та за бажанням підсмажити на оливковій олії до легкої скоринки. Змішати інгредієнти для соусу до однорідної консистенції. Змастити обидві половини багета підготовленим соусом. Викласти листя салату, запечене куряче філе, яйця та помідори чері. Посипати тертим пармезаном. Накрити другою половиною багета та щільно зібрати сендвіч.

Як і з чим подавати

Сендвіч найкраще смакує одразу після приготування, коли хліб зберігає хрусткість, а інгредієнти залишаються свіжими. Для подачі можна розрізати його навпіл по діагоналі та подати з легким овочевим салатом або картоплею фрі. Як додатковий соус добре підійде йогуртовий або часниковий дип. Для більш виразної подачі сендвіч можна загорнути в пергамент і перев’язати шпагатом, що зручно для пікніків або перекусу в дорозі. Готовий варіант поєднує в собі класичні смаки "Цезаря" у зручному форматі швидкої страви, яка не потребує складного сервірування.