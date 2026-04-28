Оладки вийдуть пухким та ніжними: на чому їх приготувати (відео)

Смачна та ситна страва

Сніданок може бути простим і водночас особливим, якщо додати до нього карамельні тости — хрусткі ззовні та ніжні всередині, з легкою солодкою скоринкою. Але сьогодні пропонується більш ситний варіант ранкової страви — пухкі міні-оладки на кефірі, які за правильної технології виходять високими та повітряними. Важливо звертати увагу на якість кефіру: він має бути свіжим і кімнатної температури, адже холодний продукт погіршує реакцію соди та впливає на текстуру. Борошно краще використовувати пшеничне вищого ґатунку, обов’язково просіяне — це допомагає уникнути щільності тіста та робить оладки більш ніжними. Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "diali_cooking".

Під час приготування важливо не перевищувати кількість борошна: надлишок робить тісто важким і позбавляє оладки пухкості. Також не варто надто довго вимішувати масу — достатньо лише об’єднати інгредієнти, щоб зберегти повітряну структуру. Для більш виразного смаку можна додати ваніль або дрібку кориці, а кефір за потреби замінити на кисле молоко чи питний йогурт без добавок. Такий базовий рецепт походить із домашньої слов’янської кухні, де прості інгредієнти завжди використовувалися для швидких і поживних сніданків.

Як приготувати оладки на кефірі

Інгредієнти:

яйце — 1 шт.;

цукор — 3 ст. л.;

сіль — щіпка;

кефір — 500 мл;

сода харчова — 1 ч. л.;

борошно — 300 г;

олія — для обсмажування.

Спосіб приготування:

Змішати яйце, цукор і сіль до однорідності. Влити теплий кефір і ретельно перемішати. Додати просіяне борошно та соду, замісити тісто вінчиком до однорідної консистенції. Залишити тісто під рушником на 10–15 хвилин для активації реакції. Перекласти тісто у кондитерський мішок або використовувати ложку для формування оладок. Викладати тісто на розігріту сковорідку з олією та обсмажувати під кришкою до появи золотистої скоринки. Перевернути та довести до готовності з іншого боку.

Як і з чим подавати

Міні-оладки найкраще смакують теплими, одразу після приготування. Їх можна подавати з медом, варенням, згущеним молоком або сметаною. Для більш збалансованого сніданку добре додати свіжі ягоди, банани або горіхи. Також оладки вдало поєднуються з йогуртом або легкими сирними кремами, а для святкової подачі їх можна посипати цукровою пудрою або полити карамельним соусом.

Готові оладки виходять ніжними всередині та з легкою хрусткою скоринкою, що робить їх універсальним варіантом як для швидкого сніданку, так і для домашнього частування.