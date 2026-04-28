Готуються за лічені хвилини: рецепт рулетиків з кабачків зі смачною начинкою (відео)

Сезон кабачків уже розпочався, і з цього універсального овоча можна приготувати безліч смачних страв — від легких салатів до закусок і основних страв, зокрема салат із маринованих молодих кабачків, який цінується за ніжну текстуру та свіжий смак. Але сьогодні ми пропонуємо більш оригінальну подачу — кабачкові рулетики з ікрою, що поєднують хрустку основу та ніжну кремову начинку. Під час вибору кабачків варто звертати увагу на молоді плоди невеликого розміру з тонкою шкіркою, адже вони мають менш водянисту структуру і краще тримають форму після обсмажування. Також важливо не пересолювати овоч на етапі підготовки, щоб він не пустив зайву вологу і не втратив щільність. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "diali_cooking".

Для кремової основи краще використовувати свіжий крем-сир без зайвих добавок, який добре поєднується з делікатним смаком кабачка та не перебиває ікру. Якщо немає можливості використати ікру, її можна замінити на дрібно нарізані мариновані овочі або легкий рибний паштет — це змінить смаковий профіль, але збереже концепцію закуски. Додавання кропу надає свіжості, однак його кількість варто контролювати, щоб не перекривати основні інгредієнти. Такий формат закуски походить із сучасної домашньої ф’южн-кухні, де класичні овочі поєднують із делікатесними намазками.

Як приготувати кабачкові рулетики з ікрою

Інгредієнти:

кабачки — 2 шт.;

яйця — 2 шт.;

борошно — 3–4 ст. л.;

крем-сир — 150 г;

кріп — невеликий пучок;

ікра — 50–70 г;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

олія — для смаження.

Спосіб приготування:

Нарізати кабачки тонкими слайсами, посолити та залишити на кілька хвилин. Обваляти кожен слайс у борошні, потім у збитих яйцях. Обсмажити кабачки на розігрітій сковорідці до золотистої скоринки з обох боків. Викласти на паперовий рушник та охолодити. Змастити кожен слайс крем-сиром. Додати кріп та невелику кількість ікри. Згорнути у рулети та зафіксувати форму.

Як і з чим подавати

Кабачкові рулети найкраще подавати охолодженими як закуску або легку страву до основного столу. Вони добре поєднуються зі свіжими овочами, зеленими салатами та легкими соусами на основі йогурту або сметани. Для більш святкової подачі рулети можна викласти на тарілку шарами, прикрасити зеленню та краплями ікри зверху. Також вони вдало виглядають у форматі фуршетної закуски, коли подаються невеликими порціями на шпажках.

Готова страва поєднує прості сезонні інгредієнти з делікатною подачею, що робить її універсальним варіантом як для щоденного меню, так і для святкового столу.