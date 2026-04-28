Крильця у "Форі" подешевшали на третину: саме час відкривати сезон барбекю (відео)
Смачна та ситна страва
Курячі крильця — одна з найпопулярніших закусок у світі: їх запікають, смажать або готують на грилі, а особливого смаку додають маринади, зокрема медовий, який поєднує солодкість і легку карамельну скоринку. Така страва прийшла з американської культури барбекю, але давно стала універсальною для домашньої кухні. А сьогодні пропонуємо приготувати соковиті крильця за вигідною ціною завдяки акції у магазині "Фора". Куряче крило "Наша Ряба" охолоджене (середня упаковка) з 23 до 29 квітня 2026 року коштує 10,9 грн за 100 г замість 17 грн (знижка −36%), що робить цю страву ще доступнішою.
Обираючи крильця, варто звертати увагу на їхній колір і текстуру: свіже м’ясо має бути світло-рожевим, без стороннього запаху та зайвої вологи. Для маринаду важливо балансувати смаки — надлишок гірчиці може перебити ніжність курки, а занадто багато соусу зробить скоринку м’якою замість рум’яної. Якщо використовується мед, його краще додавати в невеликій кількості або поєднувати з гірчицею та чилі — це дає глибший смак і апетитний колір. Альтернативно, замість соусу "Якісоба" можна використати класичний барбекю або навіть соєвий соус із невеликою кількістю цукру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "korolivska1".
Як приготувати крильця барбекю
Інгредієнти:
- курячі крильця — 1 кг;
- соус "якісоба" або соус барбекю — 1 ст. л.;
- кетчуп — 1 ст. л.;
- гірчиця американська або діжонська — 1 ст. л.;
- гірчиця в зернах — 1 ст. л.;
- гострий соус чилі — 1 ч. л.;
- сухий часник — за смаком;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування:
- Підготувати крильця, промити та обсушити паперовими рушниками.
- Змішати всі інгредієнти для маринаду до однорідності.
- Замаринувати крильця, ретельно перемішати для рівномірного покриття.
- Залишити маринуватися на 20–30 хвилин або готувати одразу.
- Викласти крильця на деко, застелене пергаментом, в один шар.
- Запікати при температурі 180–200 °C протягом 30–40 хвилин до рум’яної скоринки.
Можливі варіації: додати мед для солодшого смаку, копчену паприку для аромату або приготувати крильця на грилі для більш вираженої скоринки.
Як і з чим подавати
Крильця найкраще подавати гарячими, одразу після приготування. Вони добре поєднуються з картоплею дольками, свіжими овочами або легким салатом із зелені. Для подачі можна посипати зеленню або кунжутом, а також доповнити соусами — часниковим, сирним або класичним барбекю. Страва пасує як для щоденного обіду, так і для неформальних зустрічей.