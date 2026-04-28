Крильця у "Форі" подешевшали на третину: саме час відкривати сезон барбекю (відео)

Смачна та ситна страва

Курячі крильця — одна з найпопулярніших закусок у світі: їх запікають, смажать або готують на грилі, а особливого смаку додають маринади, зокрема медовий, який поєднує солодкість і легку карамельну скоринку. Така страва прийшла з американської культури барбекю, але давно стала універсальною для домашньої кухні. А сьогодні пропонуємо приготувати соковиті крильця за вигідною ціною завдяки акції у магазині "Фора". Куряче крило "Наша Ряба" охолоджене (середня упаковка) з 23 до 29 квітня 2026 року коштує 10,9 грн за 100 г замість 17 грн (знижка −36%), що робить цю страву ще доступнішою.

Обираючи крильця, варто звертати увагу на їхній колір і текстуру: свіже м’ясо має бути світло-рожевим, без стороннього запаху та зайвої вологи. Для маринаду важливо балансувати смаки — надлишок гірчиці може перебити ніжність курки, а занадто багато соусу зробить скоринку м’якою замість рум’яної. Якщо використовується мед, його краще додавати в невеликій кількості або поєднувати з гірчицею та чилі — це дає глибший смак і апетитний колір. Альтернативно, замість соусу "Якісоба" можна використати класичний барбекю або навіть соєвий соус із невеликою кількістю цукру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "korolivska1".

Як приготувати крильця барбекю

Інгредієнти:

курячі крильця — 1 кг;

соус "якісоба" або соус барбекю — 1 ст. л.;

кетчуп — 1 ст. л.;

гірчиця американська або діжонська — 1 ст. л.;

гірчиця в зернах — 1 ст. л.;

гострий соус чилі — 1 ч. л.;

сухий часник — за смаком;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування:

Підготувати крильця, промити та обсушити паперовими рушниками. Змішати всі інгредієнти для маринаду до однорідності. Замаринувати крильця, ретельно перемішати для рівномірного покриття. Залишити маринуватися на 20–30 хвилин або готувати одразу. Викласти крильця на деко, застелене пергаментом, в один шар. Запікати при температурі 180–200 °C протягом 30–40 хвилин до рум’яної скоринки.

Можливі варіації: додати мед для солодшого смаку, копчену паприку для аромату або приготувати крильця на грилі для більш вираженої скоринки.

Як і з чим подавати

Крильця найкраще подавати гарячими, одразу після приготування. Вони добре поєднуються з картоплею дольками, свіжими овочами або легким салатом із зелені. Для подачі можна посипати зеленню або кунжутом, а також доповнити соусами — часниковим, сирним або класичним барбекю. Страва пасує як для щоденного обіду, так і для неформальних зустрічей.