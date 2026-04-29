Поки оселедець на знижці: швидкий і ситний салат за 10 хвилин (відео)

Слабосолоний оселедець у скандинавській гастрономічній традиції часто використовується як основа для легких, але поживних салатів із яскравим балансом солоного, кислого та солодкого смаку.

Саме норвезький оселедець відрізняється ніжнішою текстурою та делікатною солоністю, що дозволяє поєднувати його з фруктами та яйцями без перевантаження смаку.

Оселедець варто обирати з пружною текстурою та без надмірної солоності, адже якісний продукт не потребує додаткового вимочування. Зелене яблуко краще брати з вираженою кислинкою, щоб воно врівноважувало жирність риби. Цибулю можна замінити на шалот або зелену цибулю для більш делікатного смаку. Як легшу альтернативу майонезу допускається використання суміші грецького йогурту з невеликою кількістю гірчиці. Для більш ситної версії можна додати відварену картоплю або трохи свіжого кропу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iriska_dimitrova".

Як приготувати салат з оселедцем

Інгредієнти:

яйця варені — 4 шт.;

оселедець слабосолоний норвезький Norsk Delikatesse — 200–250 г;

яблуко зелене — 1 шт.;

цибуля невелика — 1 шт.;

майонез — за смаком;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

Спосіб приготування:

Нарізати варені яйця, оселедець, яблуко та цибулю однаковими невеликими кубиками або соломкою. Підготувати цибулю, за потреби замочити її у холодній воді або маринаді для пом’якшення різкості смаку. Змішати всі інгредієнти у глибокій мисці до рівномірного розподілу. Заправити майонезом, додати сіль і перець за смаком, обережно перемішати до однорідності.

Як і з чим подавати

Салат найкраще подавати охолодженим у невеликих порційних тарілках або на тостах із житнього хліба. Добре поєднується зі свіжою зеленню, маринованими огірками або легкими овочевими закусками. Для більш святкової подачі можна прикрасити гілочками кропу, тонкими скибками яблука або кільцями червоної цибулі. Як соусне доповнення підходить легкий йогуртовий соус або гірчична заправка.

Такий салат з оселедцем поєднує простоту приготування та насичений смаковий баланс, характерний для скандинавських рибних закусок. Завдяки акційній пропозиції у "Сільпо" на Norsk Delikatesse можна приготувати якісну страву за вигідною ціною без зайвих витрат. Це практичний варіант як для щоденного меню, так і для легкої святкової закуски.