Пиріжки без замісу тіста: ніжні, ситні та готові всього за 15 хвилин (відео)

Ідея для сніданку або швидкого перекусу

Пиріжки для багатьох асоціюються з домашнім затишком і знайомим з дитинства смаком. Але їх приготування за класичним рецептом вимагає чимало часу на заміс тіста, вистоювання та ліплення.

Якщо ж хочеться чогось смачного "тут і зараз", є значно простіший варіант. Саме таким швидким рецептом пиріжків поділилася блогерка valerikiry у TikTok. Такі пиріжки виходять ніжними, ситними та дуже ароматними. Їх можна встигнути приготувати і вранці на сніданок, і для швидкого перекусу впродовж дня.

Як приготувати пиріжки без замісу тіста

Інгредієнти:

3 яйця

150 г кисломолочного сиру

60 г твердого сиру

30 г борошна

зелень (кріп, петрушка або за смаком)

сіль, перець та улюблені спеції

Спосіб приготування:

Спочатку відваріть два яйця круто, остудіть їх і дрібно наріжте. У мисці з’єднайте нарізані яйця із сирим яйцем, додайте кисломолочний сир і натертий твердий сир. Всипте борошно, додайте подрібнену зелень, сіль і спеції. Добре перемішайте масу до однорідної консистенції. Якщо маса на пиріжки виходить занадто м’якою, додайте ще трохи борошна або ложку манки, щоб прибрати зайву вологу. З отриманої суміші сформуйте невеликі пиріжки або оладки. Обсмажуйте їх на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії на середньому вогні до апетитної золотистої скоринки з обох боків.

Для різноманітності можна додати до тіста дрібно нарізану шинку, гриби або овочі. А якщо хочете більш дієтичний варіант, спробуйте запекти пиріжки у духовці при 180 °C приблизно 15–20 хвилин.