Пиріжки без замісу тіста: ніжні, ситні та готові всього за 15 хвилин (відео)
Ідея для сніданку або швидкого перекусу
Пиріжки для багатьох асоціюються з домашнім затишком і знайомим з дитинства смаком. Але їх приготування за класичним рецептом вимагає чимало часу на заміс тіста, вистоювання та ліплення.
Якщо ж хочеться чогось смачного "тут і зараз", є значно простіший варіант. Саме таким швидким рецептом пиріжків поділилася блогерка valerikiry у TikTok. Такі пиріжки виходять ніжними, ситними та дуже ароматними. Їх можна встигнути приготувати і вранці на сніданок, і для швидкого перекусу впродовж дня.
Як приготувати пиріжки без замісу тіста
Інгредієнти:
- 3 яйця
- 150 г кисломолочного сиру
- 60 г твердого сиру
- 30 г борошна
- зелень (кріп, петрушка або за смаком)
- сіль, перець та улюблені спеції
Спосіб приготування:
- Спочатку відваріть два яйця круто, остудіть їх і дрібно наріжте. У мисці з’єднайте нарізані яйця із сирим яйцем, додайте кисломолочний сир і натертий твердий сир.
- Всипте борошно, додайте подрібнену зелень, сіль і спеції. Добре перемішайте масу до однорідної консистенції. Якщо маса на пиріжки виходить занадто м’якою, додайте ще трохи борошна або ложку манки, щоб прибрати зайву вологу.
- З отриманої суміші сформуйте невеликі пиріжки або оладки. Обсмажуйте їх на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії на середньому вогні до апетитної золотистої скоринки з обох боків.
Для різноманітності можна додати до тіста дрібно нарізану шинку, гриби або овочі. А якщо хочете більш дієтичний варіант, спробуйте запекти пиріжки у духовці при 180 °C приблизно 15–20 хвилин.