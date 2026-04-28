Рус

Пиріжки без замісу тіста: ніжні, ситні та готові всього за 15 хвилин (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ліниві пиріжки. Фото Колаж "Телеграфу"

Ідея для сніданку або швидкого перекусу

Пиріжки для багатьох асоціюються з домашнім затишком і знайомим з дитинства смаком. Але їх приготування за класичним рецептом вимагає чимало часу на заміс тіста, вистоювання та ліплення.

Якщо ж хочеться чогось смачного "тут і зараз", є значно простіший варіант. Саме таким швидким рецептом пиріжків поділилася блогерка valerikiry у TikTok. Такі пиріжки виходять ніжними, ситними та дуже ароматними. Їх можна встигнути приготувати і вранці на сніданок, і для швидкого перекусу впродовж дня.

Як приготувати пиріжки без замісу тіста

Інгредієнти:

  • 3 яйця
  • 150 г кисломолочного сиру
  • 60 г твердого сиру
  • 30 г борошна
  • зелень (кріп, петрушка або за смаком)
  • сіль, перець та улюблені спеції

Спосіб приготування:

  1. Спочатку відваріть два яйця круто, остудіть їх і дрібно наріжте. У мисці з’єднайте нарізані яйця із сирим яйцем, додайте кисломолочний сир і натертий твердий сир.
  2. Всипте борошно, додайте подрібнену зелень, сіль і спеції. Добре перемішайте масу до однорідної консистенції. Якщо маса на пиріжки виходить занадто м’якою, додайте ще трохи борошна або ложку манки, щоб прибрати зайву вологу.
  3. З отриманої суміші сформуйте невеликі пиріжки або оладки. Обсмажуйте їх на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії на середньому вогні до апетитної золотистої скоринки з обох боків.

Для різноманітності можна додати до тіста дрібно нарізану шинку, гриби або овочі. А якщо хочете більш дієтичний варіант, спробуйте запекти пиріжки у духовці при 180 °C приблизно 15–20 хвилин.

Теги:
#Рецепти #Сир #Пиріжки