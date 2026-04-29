Овсяный пирог к чаю: рецепт вкусного пирога с хрустящей корочкой (видео)
Из самых простых и доступных продуктов получается очень вкусный десерт
Овсяный пирог с вареньем готовится очень просто из продуктов, которые обычно есть на кухне. Это отличный вариант домашней выпечки на каждый день, когда хочется чего-то сладкого к чаю.
Благодаря овсяным хлопьям пирог получается не только вкусным, но и более сытным, с приятной текстурой и легкой хрустящей корочкой сверху. Этот десерт можно готовить в любое время года: зимой — с густыми джемами или повидлом, а летом — со смесью ягод с сахаром и крахмалом.
Рецептом пирога поделились на YouTube-канале Віка-Прості Рецепти.
Ингредиенты
Для теста:
- сливочное масло — 150 г
- ванильный сахар — 1 пачка
- сахар — 100 г
- соль — 1/3 ч. л.
- яйца — 3 шт.
- овсяные хлопья — 160 г
- мука —120- 130 г
- разрыхлитель — 2 ч. л.
Для начинки:
- густой джем/варенье — по вкусу
Для посыпки:
- овсяные хлопья — 3 ст. л.
- кокосовая стружка — 3 ст. л.
- сахар — 3 ст. л.
Этапы приготовления:
- Для начала размягченное сливочное масло взбейте с сахаром, ванильным сахаром и солью до однородной кремовой массы. Затем добавляйте яйца по одному, каждый раз тщательно перемешивая.
- Далее вмешайте овсяные хлопья, а затем добавьте муку, заранее смешанную с разрыхлителем. Тесто получится мягким и достаточно густым.
- Переложите тесто в форму, разровняйте поверхность и равномерно распределите сверху густой джем или варенье. Важно, чтобы начинка была именно густой — так она не растечется и сохранит красивый слой после выпечки.
- Сверху посыпьте пирог смесью из овсяных хлопьев, кокосовой стружки и сахара.
- Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке около 35–40 минут до румяной корочки.
После выпечки обязательно дайте пирогу полностью остыть. В теплом виде он может казаться слишком мягким, но по мере остывания станет плотнее и раскроет вкус.