Овсяный пирог к чаю: рецепт вкусного пирога с хрустящей корочкой (видео)

Из самых простых и доступных продуктов получается очень вкусный десерт

Овсяный пирог с вареньем готовится очень просто из продуктов, которые обычно есть на кухне. Это отличный вариант домашней выпечки на каждый день, когда хочется чего-то сладкого к чаю.

Благодаря овсяным хлопьям пирог получается не только вкусным, но и более сытным, с приятной текстурой и легкой хрустящей корочкой сверху. Этот десерт можно готовить в любое время года: зимой — с густыми джемами или повидлом, а летом — со смесью ягод с сахаром и крахмалом.

Рецептом пирога поделились на YouTube-канале Віка-Прості Рецепти.

Ингредиенты

Для теста:

сливочное масло — 150 г

ванильный сахар — 1 пачка

сахар — 100 г

соль — 1/3 ч. л.

яйца — 3 шт.

овсяные хлопья — 160 г

мука —120- 130 г

разрыхлитель — 2 ч. л.

Для начинки:

густой джем/варенье — по вкусу

Для посыпки:

овсяные хлопья — 3 ст. л.

кокосовая стружка — 3 ст. л.

сахар — 3 ст. л.

Этапы приготовления:

Для начала размягченное сливочное масло взбейте с сахаром, ванильным сахаром и солью до однородной кремовой массы. Затем добавляйте яйца по одному, каждый раз тщательно перемешивая. Далее вмешайте овсяные хлопья, а затем добавьте муку, заранее смешанную с разрыхлителем. Тесто получится мягким и достаточно густым. Переложите тесто в форму, разровняйте поверхность и равномерно распределите сверху густой джем или варенье. Важно, чтобы начинка была именно густой — так она не растечется и сохранит красивый слой после выпечки. Сверху посыпьте пирог смесью из овсяных хлопьев, кокосовой стружки и сахара. Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке около 35–40 минут до румяной корочки.

После выпечки обязательно дайте пирогу полностью остыть. В теплом виде он может казаться слишком мягким, но по мере остывания станет плотнее и раскроет вкус.