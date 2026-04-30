Невероятно просто и ароматно: как испечь кекс с целым лимоном (видео)

Один лимон, несколько базовых ингредиентов — и у вас на столе ароматная домашняя выпечка

В большинстве рецептов лимонных кексов говорится о том, что в тесто нужно добавить цедру или сок. Для приготовления этого кекса лимон используется полностью, вместе с кожурой. Именно благодаря этому десерт получает глубокий, слегка терпкий цитрусовый аромат, которого не достичь обычным способом. Главное — обязательно проварить лимон. Если положить сырой фрукт прямо в блендер, кожура даст резкую горечь, которую не скроет никакое количество сахара.

Как приготовить лимонный кекс, рассказала в Instagram пользовательница с ником _.yanusha.

Ингредиенты:

Лимон – 1 шт.

Яйца – 3 шт.

Сахар — 150 г

Ванильный сахар — 10 г

Соль — щепотка

Масло — 60 мл

Молоко – 50 мл

Мука — 250 г

Разрыхлитель — 10 г

Для глазури:

Сахарная пудра — 30 г

Лимонный сок – 1 ст. л.

Приготовление: