Невероятно просто и ароматно: как испечь кекс с целым лимоном (видео)
Один лимон, несколько базовых ингредиентов — и у вас на столе ароматная домашняя выпечка
В большинстве рецептов лимонных кексов говорится о том, что в тесто нужно добавить цедру или сок. Для приготовления этого кекса лимон используется полностью, вместе с кожурой. Именно благодаря этому десерт получает глубокий, слегка терпкий цитрусовый аромат, которого не достичь обычным способом. Главное — обязательно проварить лимон. Если положить сырой фрукт прямо в блендер, кожура даст резкую горечь, которую не скроет никакое количество сахара.
Как приготовить лимонный кекс, рассказала в Instagram пользовательница с ником _.yanusha.
Ингредиенты:
- Лимон – 1 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Сахар — 150 г
- Ванильный сахар — 10 г
- Соль — щепотка
- Масло — 60 мл
- Молоко – 50 мл
- Мука — 250 г
- Разрыхлитель — 10 г
Для глазури:
- Сахарная пудра — 30 г
- Лимонный сок – 1 ст. л.
Приготовление:
- Лимон тщательно помойте щеткой под горячей водой. Положите его в небольшую кастрюлю, залейте холодной водой и варите на малом огне 10–12 минут. Это убирает горечь из кожуры и делает ее мягкой.
- Дайте лимону немного остыть, затем разрежьте его пополам и удалите все косточки — они дают неприятную горечь. Толстые кончики тоже лучше срезать.
- В чашу блендера или в глубокую миску положите лимон (с кожурой), добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, соль, молоко и растительное масло.
- Перебейте массу блендером до однородности.
- Отдельно смешайте муку с разрыхлителем и просейте. Постепенно введите сухую смесь в лимонную массу, помешивая лопаткой или миксером на малой скорости. Тесто должно быть гладким и однородным, по консистенции напоминать густую сметану.
- Форму застелите бумагой для выпечки или смажьте растительным маслом и присыпьте мукой. Перелейте тесто и разровняйте поверхность. Выпекайте в разогретой до 160°C духовке (режим "верх — низ") в течение 50–55 минут.
- Достаньте кекс из духовки и оставьте в форме на 10 минут. Затем переложите на решетку и дайте полностью остыть — глазурь наносят только на холодный кекс, иначе она просто стечет.
- Смешайте сахарную пудру с лимонным соком. Масса должна быть достаточно густой, но текучей. Полейте кекс сверху, позволив глазури слегка стечь по краям. Дайте застыть 15–20 минут перед подачей.