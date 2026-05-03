Ви теж робите цю помилку? Чому не можна часто мішати картоплю під час смаження

Картоплю краще не перемішувати лопаткою

Багато хто під час смаження картоплі постійно перемішує її лопаткою. Однак така звичка може зіпсувати результат. Через надмірне перемішування картопля часто виходить не рум’яною, а більше схожою на варену.

Про те, як посмажити картоплю, щоб вона була з рум'яна та з хрусткою скориною, дали поради на порталі "Господинька".

Щоб отримати смачну смажену картоплю, її треба нарізати брусочками або скибочками й викладати на добре розігріту сковорідку з достатньою кількістю олії. Важливо не починати перемішувати одразу і не робити цього занадто часто. Картоплю слід готувати на середньому вогні, доки нижній шар добре не підрум’яниться і не утвориться золотиста скоринка.

Часте перемішування картоплі лопаткою не дає шматочкам підсмажитися, вони виділяють сік і починають тушкуватися. Через це картопля стає м’якою, втрачає форму і замість апетитної скоринки виходить маса, схожа на пюре. Замість перемішування краще накривати сковорідку кришкою і обережно струшувати її, щоб шматочки змінювали положення, але залишалися цілими. Робити це варто лише кілька разів за весь час приготування і тільки після того, як картопля вже підрум’янилася знизу.

Такий простий прийом дозволяє отримати хрустку картоплю. У підсумку страва має рум’яну скоринку зовні та ніжну серединку без сирих або розвалених шматочків.

