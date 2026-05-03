Вы тоже совершаете эту ошибку? Почему нельзя часто мешать картофель во время жарки

Наталья Граковская
Жареный картофель. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Картошку лучше не перемешивать лопаткой

Многие во время жарки картофеля постоянно перемешивают его лопаткой. Но такая привычка может испортить результат. Из-за чрезмерного перемешивания картофель часто получается не румяным, а больше похожим на вареный.

О том, как пожарить картошку, чтобы она была с румяной и с хрустящей корой, дали советы на портале "Господинька".

Чтобы получить вкусный жареный картофель, его нужно нарезать брусочками или ломтиками и выкладывать на хорошо разогретую сковородку с достаточным количеством масла. Важно не начинать перемешивать сразу и не делать этого слишком часто. Картофель следует готовить на среднем огне, пока нижний слой хорошо не подрумянится и не образуется золотистая корочка.

Частое перемешивание картофеля лопаткой не дает кусочкам поджариться, они выделяют сок и начинают тушиться. Из-за этого картофель становится мягким, теряет форму и вместо аппетитной корочки получается масса, похожая на пюре. Вместо перемешивания лучше накрывать сковородку крышкой и осторожно встряхивать ее, чтобы кусочки меняли положение, но оставались целыми. Делать это стоит лишь несколько раз за все время приготовления и только после того, как картофель уже подрумянился снизу.

Такой простой прием позволяет получить хрустящий картофель. В итоге блюдо имеет румяную корочку снаружи и нежную середину без сырых или развалившихся кусочков.

