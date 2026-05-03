Крильця, від яких складно відірватися: апельсиновий маринад, що підкорює з першого укусу (відео)

З крилець можна приготувати безліч страв: від класичних запечених до азійських варіацій у соусі теріякі, який походить із японської кухні та відомий своїм балансом солодкого й солоного смаку. Сьогодні ми пропонуємо приготувати крильця в апельсиновому маринаді на мангалі, що поєднує цитрусову свіжість і легку карамельну нотку меду. Важливо обирати якісні інгредієнти: свіжі крильця без зайвої вологи, натуральний соєвий соус без зайвих домішок та стиглі апельсини з ароматною цедрою, адже саме вони формують глибину смаку. Для варіацій можна замінити мед на кленовий сироп, а також готувати страву не лише на мангалі, а й у духовці, проте слід уникати надлишку солодких компонентів, щоб не отримати підгорілу карамелізацію. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "igor_shpigunov1".

Як приготувати крильця в апельсиновому маринаді

Інгредієнти:

крила курячі — 1 кг;

апельсиновий сік — 120 мл;

цедра апельсина — з 1 шт;

соєвий соус — 80 мл;

мед — 2 ст. л.;

солодка гірчиця — 1 ст. л.;

імбир свіжий — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

Спосіб приготування:

Підготувати крильця, розрізати їх на дві частини та за потреби очистити від зайвих залишків. Приготувати маринад, змішавши апельсиновий сік, цедру, соєвий соус, мед, гірчицю, імбир, паприку, сіль і перець. Замаринувати крильця та залишити на 1 годину для насичення смаку. Нанизати крильця на шампури та щільно загорнути у фольгу. Запікати або готувати на мангалі протягом 20–25 хвилин до готовності. Зняти фольгу, змастити залишками маринаду та довести до утворення рум’яної скоринки.

Як і з чим подавати

Крильця найкраще подавати гарячими, прикрасивши свіжою зеленню та тонкими скибками апельсина для підсилення аромату страви. Як гарнір добре підходять запечені овочі, картопля дольками або легкий рис, який вбирає соус і врівноважує насичений смак. Для подачі можна додати соуси на основі йогурту або легкий часниковий дип, що створює приємний контраст із цитрусовою глазур’ю.

Ця страва поєднує простоту приготування з яскравим смаковим профілем, тому чудово підходить як для домашнього обіду, так і для приготування на відкритому вогні. Дотримання балансу солодкого, кислого та солоного дозволяє отримати соковиті крильця з апетитною скоринкою та виразним ароматом.