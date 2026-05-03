Креветки по акції: вершково-часникова закуска, яка зникає зі столу першою (відео)

Креветки — це той продукт, який легко перетворює звичайну вечерю на ресторанну страву, навіть якщо готування займає лише кілька хвилин.

У мережі "Сільпо" в рамках акції "Цінотижики" зараз діє знижка на королівські сирі розморожені креветки 70/100 (100 г): з 30 квітня до 6 травня 2026 року у всіх 115 магазинах їх можна придбати за 29,9 грн замість 59,9 грн. Така пропозиція дозволяє без зайвих витрат додати в раціон морепродукти ресторанного рівня. Завдяки ніжній текстурі креветки чудово поєднуються з вершковими соусами та швидко готуються, що робить їх ідеальними для простих домашніх страв.

Обираючи креветки, варто звертати увагу на їхній запах і стан панцира — він має бути без тріщин і зайвого льоду. Якщо продукт розморожений, його потрібно готувати одразу, щоб зберегти соковитість. Важливо не пересмажувати креветки, адже вони швидко стають "гумовими". Для більш насиченого смаку можна використовувати вершки від 30%, а пармезан легко замінюється на будь-який твердий витриманий сир. Додавання лимонного соку балансує жирність соусу та підкреслює морський смак. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valerikiry".

Як приготувати креветки у вершково-часниковому соусі

Інгредієнти:

креветки королівські 70/100 — 300 г;

вершки 30% — 150 г;

пармезан — 40 г;

часник — 2 зубчики;

лимонний сік — ½ шт.;

оливкова олія — 1–2 ст. л.;

сіль — за смаком;

перець чорний — за смаком;

сушений часник — за смаком;

італійські трави — за смаком.

Спосіб приготування:

Розморозити креветки та очистити за потреби. Замаринувати креветки в оливковій олії, лимонному соку, солі, перці, сушеному часнику та травах на 10–15 хвилин. Обсмажити подрібнений свіжий часник на оливковій олії до появи аромату. Додати креветки та готувати 2–3 хвилини з кожного боку до зміни кольору. Влити вершки та довести до легкого загущення соусу. Додати тертий пармезан і перемішати до однорідності соусу.

Як і з чим подавати

Креветки у вершково-часниковому соусі найкраще смакують із свіжим хрустким хлібом або багетом, який зручно вмочувати в соус. Також їх можна подавати з пастою, рисом або запеченими овочами. Для подачі варто додати трохи свіжої зелені та кілька крапель лимонного соку. Страва добре підходить як тепла закуска або легка вечеря.

Цей рецепт дозволяє перетворити акційний продукт на ресторанну страву за лічені хвилини. Завдяки простим інгредієнтам і швидкому приготуванню креветки залишаються соковитими, а соус — насиченим і ароматним.