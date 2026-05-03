Коли немає часу, але хочеться "вау": швидкий салат із сиром, овочами та песто (відео)

Салати бувають найрізноманітніші — від ситних м’ясних до легких овочевих, а серед традиційних українських варіантів особливе місце займає салат "Макоце" з буряком та сиром, який цінується за баланс солодкуватих і вершкових нот. Сьогодні ми пропонуємо сучасну інтерпретацію легкої страви на основі зернистого сиру, свіжих овочів і ароматного песто, що поєднує простоту приготування та виразний смак.

Під час вибору інгредієнтів важливо звертати увагу на якість сиру — він має бути свіжим і ніжним, без зайвої кислинки, а помідори — стиглими та м’ясистими, адже саме вони формують основу смаку. Для більш цікавої текстури можна варіювати зелень, додавати руколу або замінювати песто на домашній соус із базиліку та горіхів. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".

Як приготувати салат з сиром, овочами та песто

Інгредієнти:

сир зернистий у вершках — 300 г;

помідори — 2 шт. (≈300 г);

червона цибуля — 50 г;

петрушка або кінза — 1 пучок;

соус песто — 1 ст. л. (≈30 г);

сіль — за смаком;

Спосіб приготування:

Із сиру злити зайві вершки, щоб регулювати консистенцію та зробити текстуру більш щільною. Помідори, червону цибулю та зелень нарізати довільними шматочками, зберігаючи соковитість овочів. Змішати всі інгредієнти у великій мисці, додати соус песто та сіль за смаком, акуратно перемішати до рівномірного розподілу.

Як і з чим подавати

Подавати салат охолодженим у глибоких тарілках або невеликих креманках, щоб підкреслити його свіжість і текстуру. Для більш виразного вигляду можна додати зверху кілька крапель песто, свіжомеленого перцю або листя базиліку. Страва добре поєднується зі свіжим хлібом, грінками або як гарнір до риби чи запеченого курячого філе. Також салат можна подати як легку закуску у складі літнього меню разом із овочевими крем-супами або антипасті.

Цей салат є прикладом того, як із простих інгредієнтів можна створити збалансовану, свіжу та виразну страву без складних кулінарних технік. Завдяки поєднанню вершкового сиру, соковитих овочів і ароматного песто він підходить як для швидкого перекусу, так і для легкої вечері.