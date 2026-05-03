Ідеальна закуска для компанії: як приготувати хрусткі чипси з лаваша
Якщо потрібна закуска на вечір, а на приготування є лише 15 хвилин — зробіть чипси з ковбасою та сиром
Лаваш давно перестав бути виключно обгорткою для шаурми. З нього роблять піцу, рулети, листкові запіканки. Також з лаваша можна приготувати чипси. Це страва, в якій поєднуються простота, доступність та приємний смак. До того ж чипси з лаваша дуже швидко готуються — на все про все достатньо буквально 15 хвилин.
Рецептом снеку поділилися на сторінці bude_smachno_razom в Threads. Для приготування чипсів треба обирати саме тонкий лаваш. Соус наносьте тонким рівномірним шаром, щоб закуска вийшла дійсно хрустка.
Як приготувати чипси з лаваша
Інгредієнти
- лаваш тонкий — 3 шт.
- ковбаса салямі — 150 г
- сир твердий — 150 г
- майонез (сметана) — 3 ст. л
Спосіб приготування
- Натріть твердий сир та салямі на середній тертці. Змішайте в одній мисці.
- Розкладіть аркуші лаваша на рівній поверхні. Рівномірно намастіть кожен тонким шаром майонезу або сметани, потім розподіліть начинку із сиру та салямі по всій поверхні.
- Наріжте лаваш на трикутники.
- Викладіть трикутники на застелене пергаментом деко. Вони не повинні перекривати один одного. Запікайте в розігрітій до 180°C духовці до золотистого кольору і хрусткого краю.
Подавайте чипси з часниковим чи томатним соусом. Також до них підійде гостра аджика або звичайна сметана з зеленню.