Ідеальна закуска для компанії: як приготувати хрусткі чипси з лаваша

Якщо потрібна закуска на вечір, а на приготування є лише 15 хвилин — зробіть чипси з ковбасою та сиром

Лаваш давно перестав бути виключно обгорткою для шаурми. З нього роблять піцу, рулети, листкові запіканки. Також з лаваша можна приготувати чипси. Це страва, в якій поєднуються простота, доступність та приємний смак. До того ж чипси з лаваша дуже швидко готуються — на все про все достатньо буквально 15 хвилин.

Рецептом снеку поділилися на сторінці bude_smachno_razom в Threads. Для приготування чипсів треба обирати саме тонкий лаваш. Соус наносьте тонким рівномірним шаром, щоб закуска вийшла дійсно хрустка.

Як приготувати чипси з лаваша

Інгредієнти

лаваш тонкий — 3 шт.

ковбаса салямі — 150 г

сир твердий — 150 г

майонез (сметана) — 3 ст. л

Спосіб приготування

Натріть твердий сир та салямі на середній тертці. Змішайте в одній мисці. Розкладіть аркуші лаваша на рівній поверхні. Рівномірно намастіть кожен тонким шаром майонезу або сметани, потім розподіліть начинку із сиру та салямі по всій поверхні. Наріжте лаваш на трикутники. Викладіть трикутники на застелене пергаментом деко. Вони не повинні перекривати один одного. Запікайте в розігрітій до 180°C духовці до золотистого кольору і хрусткого краю.

Подавайте чипси з часниковим чи томатним соусом. Також до них підійде гостра аджика або звичайна сметана з зеленню.