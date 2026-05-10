Курочка в апельсиновому маринаді: простий рецепт з ресторанним смаком (відео)
Незвичайний смак страви
Курку можна приготувати десятками способів, зокрема зробити нагетси як у фастфуді, які вдома легко приготвати значно якіснішими та кориснішими. Проте сьогодні ми пропонуємо курку в апельсиновому маринаді — соковиту страву з яскравим цитрусовим ароматом і збалансованим солодко-солоним смаком. У подібних рецептах особливо важливо обирати свіже філе без зайвої води, стиглий апельсин із насиченим соком і якісний соєвий соус без надмірної солоності чи добавок. Саме правильний вибір інгредієнтів визначає текстуру м’яса та глибину маринаду, а додаткові варіації на кшталт меду чи гострих спецій дозволяють легко адаптувати смак під власні вподобання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати курочку в апельсиновому маринаді
Інгредієнти:
- філе курки — 2 шт.;
- апельсин великий — 1 шт.;
- соєвий соус — 3 ст. л.;
- французька гірчиця — 1 ст. л.;
- вершкове масло — 25 г;
Спосіб приготування:
- Взяти філе курки та зробити на ньому неглибокі розрізи для кращого проникнення маринаду.
- Викласти скибочки апельсина на дно форми, формуючи ароматну основу для запікання.
- Змішати соєвий соус із гірчицею до однорідності та рівномірно залити курку отриманим маринадом.
- Додати зверху шматочки вершкового масла для ніжності та утворення соусної текстури.
- Запікати у розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин, періодично поливаючи курку маринадом для соковитості.
- Вийняти з духовки та дати трохи відпочити перед подачею, щоб сік рівномірно розподілився.
Як і з чим подавати
Таке філе подається гарячим, найкраще з легкими гарнірами, які не перебивають цитрусовий смак — наприклад, рисом, булгуром або запеченими овочами. Страву можна прикрасити свіжою зеленню, тонкими скибочками апельсина або цедрою для підсилення аромату. Добре поєднується з легкими йогуртовими соусами або соусом на основі гірчиці та меду, а також зі свіжими салатами з огірком або руколою.
Курка в апельсиновому маринаді — це приклад того, як прості інгредієнти можуть дати ресторанний результат завдяки правильному балансу смаків і техніці приготування. Така страва легко адаптується під різні вподобання, зберігаючи соковитість і виразний аромат.