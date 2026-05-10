Курочка в апельсиновому маринаді: простий рецепт з ресторанним смаком (відео)

Незвичайний смак страви

Курку можна приготувати десятками способів, зокрема зробити нагетси як у фастфуді, які вдома легко приготвати значно якіснішими та кориснішими. Проте сьогодні ми пропонуємо курку в апельсиновому маринаді — соковиту страву з яскравим цитрусовим ароматом і збалансованим солодко-солоним смаком. У подібних рецептах особливо важливо обирати свіже філе без зайвої води, стиглий апельсин із насиченим соком і якісний соєвий соус без надмірної солоності чи добавок. Саме правильний вибір інгредієнтів визначає текстуру м’яса та глибину маринаду, а додаткові варіації на кшталт меду чи гострих спецій дозволяють легко адаптувати смак під власні вподобання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати курочку в апельсиновому маринаді

Інгредієнти:

філе курки — 2 шт.;

апельсин великий — 1 шт.;

соєвий соус — 3 ст. л.;

французька гірчиця — 1 ст. л.;

вершкове масло — 25 г;

Спосіб приготування:

Взяти філе курки та зробити на ньому неглибокі розрізи для кращого проникнення маринаду. Викласти скибочки апельсина на дно форми, формуючи ароматну основу для запікання. Змішати соєвий соус із гірчицею до однорідності та рівномірно залити курку отриманим маринадом. Додати зверху шматочки вершкового масла для ніжності та утворення соусної текстури. Запікати у розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин, періодично поливаючи курку маринадом для соковитості. Вийняти з духовки та дати трохи відпочити перед подачею, щоб сік рівномірно розподілився.

Як і з чим подавати

Таке філе подається гарячим, найкраще з легкими гарнірами, які не перебивають цитрусовий смак — наприклад, рисом, булгуром або запеченими овочами. Страву можна прикрасити свіжою зеленню, тонкими скибочками апельсина або цедрою для підсилення аромату. Добре поєднується з легкими йогуртовими соусами або соусом на основі гірчиці та меду, а також зі свіжими салатами з огірком або руколою.

Курка в апельсиновому маринаді — це приклад того, як прості інгредієнти можуть дати ресторанний результат завдяки правильному балансу смаків і техніці приготування. Така страва легко адаптується під різні вподобання, зберігаючи соковитість і виразний аромат.