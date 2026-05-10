Салат для тих, хто не любить буряк: ця страва зламає стереотипи (відео)

Легка та поживна страва

Буряк традиційно використовують у багатьох стравах: від холодних закусок і салатів до запіканок і гарнірів, однак чи не найвідомішою та найпопулярнішою стравою з ним є борщ. Саме він закріпив за цим коренеплодом статус базового інгредієнта східноєвропейської кухні, хоча його потенціал значно ширший. Сьогодні ми пропонуємо легкий салат для тих, хто зазвичай не є прихильником буряка, але готовий відкрити його по-новому. Важливо обирати молодий або запечений буряк із щільною текстурою та солодким смаком, адже перетриманий або водянистий овоч може зіпсувати баланс страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати салат з буряком та фетою

Інгредієнти

шпинат – 80 г;

буряк – 1 шт;

фета – 80 г;

волоський горіх – 40 г;

оливкова олія – 2 ст. л.;

сік лимону – 1 ст. л.;

гірчиця в зернах – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

Відварити або запекти буряк до м’якості, після чого охолодити та нарізати кубиками або скибками. Промити шпинат і ретельно обсушити його, щоб уникнути зайвої вологи в салаті. Підсмажити волоські горіхи на сухій пательні до появи легкого аромату. Змішати оливкову олію, лимонний сік і гірчицю в зернах до однорідної заправки. Поєднати всі інгредієнти в мисці та акуратно перемішати із заправкою.

Як і з чим подавати

Салат найкраще подавати одразу після приготування, коли шпинат залишається свіжим, а заправка рівномірно обволікає інгредієнти. За бажанням його можна доповнити хрустким хлібом або грінками, а також подати як гарнір до запеченої риби чи курки. Для більш виразного смаку зверху можна додати трохи додаткової фети або краплю оливкової олії перед подачею. Салат добре поєднується з легкими соусами на основі йогурту або цитрусових.

Цей салат демонструє, що навіть звичний буряк може розкритися по-новому за рахунок правильно підібраних інгредієнтів і балансу смаків. Поєднання солодкості, кислинки та солоного акценту створює гармонійну страву, яка здатна змінити ставлення до цього овоча.