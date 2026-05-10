Соковиті нагетси без краплі олії: ідеальний варіант під фільм (відео)

Нагетси виходять смачними та корисними

У якості снеків часто готують прості та швидкі закуски, серед яких особливо популярними є вироби з листкового тіста та сосисок, що давно стали класикою домашнього фастфуду. Їхня поява пов’язана з європейською традицією швидких випічок, де головним завданням було поєднати доступні інгредієнти та насичений смак. Сьогодні ми пропонуємо варіація соковитих нагетсів без використання олії, які зберігають хрустку текстуру завдяки правильній паніровці та способу приготування. Важливо обирати свіже куряче філе без зайвої вологи, а також якісні спеції, оскільки саме вони формують смаковий профіль страви; йогурт для маринування краще брати густий, без зайвої кислотності, щоб м’ясо залишалося ніжним. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "daria.cooks.it".

Як приготувати нагетси у кукурудзяних пластівцях

Інгредієнти:

куряче філе – 500 г;

грецький йогурт – 100 г;

яйця – 2 шт;

кетчуп – 1 ч. л.;

шрірача – 1 ч. л.;

борошно – 100 г;

несолодкі кукурудзяні пластівці – 120 г;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

сухий часник – 1 ч. л.;

копчена паприка – 1 ч. л.;

мускатний горіх – дрібка;

пластівці чилі – за смаком;

універсальна приправа – 1 ч. л.;

майонез – 3 ст. л.;

грецький йогурт – 4–5 ст. л.;

зелень – 1–2 ст. л.;

Спосіб приготування:

Нарізати куряче філе на середні шматочки та замаринувати у грецькому йогурті зі спеціями, після чого залишити в холодильнику приблизно на 1 годину. Збити яйця з кетчупом і шрірачею до однорідної маси. Подрібнити несолодкі кукурудзяні пластівці до крихти середнього розміру. Приготувати соус, змішавши майонез, грецький йогурт, зелень і спеції до однорідної консистенції. Обваляти курку спочатку в борошні, потім у яєчній суміші та в кукурудзяній крихті. Викласти нагетси в аерогриль, духовку або фритюр і довести до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Нагетси найкраще подавати одразу після приготування, коли скоринка залишається максимально хрусткою, а всередині зберігається соковитість. Ідеальним доповненням є соус на основі йогурту та майонезу, який підкреслює пряність курки та додає кремової текстури. Для більш "кінотеатрального" варіанту подачі страву можна викласти у паперові конуси або на дерев’яну дошку разом із різними соусами. Також нагетси добре поєднуються зі свіжими овочами, картоплею фрі або легким салатом.

Цей рецепт демонструє, що улюблені снеки можуть бути не лише смачними, але й приготованими без зайвої олії, зберігаючи при цьому хрустку текстуру. Правильна паніровка та маринування дозволяють отримати результат, який не поступається класичному фастфуду.