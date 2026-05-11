Сучасний десерт "Бите скло": знайомий смак у новому форматі (відео)

Смачний та повітряний десерт

Варіанти желейних десертів можуть бути дуже різними — від класичних багатошарових тортів до мінімалістичних варіантів з одного інгредієнта, наприклад прозорого фруктового желе. Сьогодні ми пропонуємо приготувати десерт "Бите скло" на новий лад — яскравий, багатошаровий та ніжний десерт без випічки, який поєднує різні текстури та кольори. Для найкращого результату важливо обирати якісне желе з насиченим смаком і натуральним ароматом, а також сметану високої жирності, адже саме вона формує кремову основу без водянистої текстури. Типова помилка — недостатньо розчинений желатин або перегрівання, що може зіпсувати стабільність десерту, тому важливо дотримуватися температурного режиму. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "irina.cooks.it".

Як приготувати десерт "Бите скло"

Інгредієнти:

желе — 4 пачки (різні смаки);

окріп — 300 мл на кожну пачку;

желатин — 20 г;

холодна вода — 50 мл;

сметана — 800 г;

згущене молоко варене — 200 г;

вафельні медальйони — 150–200 г;

Спосіб приготування:

Приготувати желе, розчинивши кожну пачку в окропі та ретельно перемішавши до повного розчинення. Охолодити желе та залишити в холодильнику до повного застигання. Залити желатин холодною водою та залишити для набухання, після чого розігріти до рідкого стану, не допускаючи кипіння. Змішати сметану зі згущеним молоком до однорідної кремової маси. Влити розтоплений желатин у сметанну основу та ретельно перемішати. Нарізати застигле желе кубиками та викласти у форму разом із вафельними медальйонами. Залити підготовленою сметанною масою та рівномірно розподілити. Охолодити десерт у холодильнику до повного застигання.

Для варіацій можна використовувати натуральні фруктові соки замість частини желе або додавати свіжі ягоди між шарами. Також сметану можна частково замінити на грецький йогурт для більш легкої текстури.

Як і з чим подавати

Десерт "Бите скло" найкраще подавати добре охолодженим, коли він тримає форму та має виразний різнокольоровий зріз. Перед подачею його можна прикрасити свіжими ягодами, листочками м’яти або злегка присипати кокосовою стружкою. Він чудово поєднується з ягідними соусами, кулькою морозива або подається як самостійний легкий десерт після основної страви.

"Бите скло" на новий лад — це сучасна інтерпретація класичного десерту, яка поєднує простоту приготування та ефектний вигляд. Завдяки правильному балансу інгредієнтів він виходить ніжним, стабільним і дуже освіжаючим. Такий десерт легко адаптувати під сезонні смаки, зберігаючи його яскравий характер і універсальність.