Малосольні огірочки без оцту: простий рецепт, що стане улюбленим цього літа (відео)

Огірки — це один із найпопулярніших літніх овочів, сезон яких уже активно розпочався, і саме зараз вони мають найкращий смак та хрусткість.

У кулінарії їх найчастіше використовують свіжими або квасять, створюючи малосольні закуски, які швидко набирають смаку завдяки природному бродінню та спеціям. Сьогодні ми пропонуємо варіант приготування без оцту — у мінеральній воді, що дозволяє зберегти максимально природну текстуру та свіжість огірків. Для найкращого результату варто обирати невеликі щільні огірки з тонкою шкіркою, свіжий кріп та якісний часник, адже саме вони формують аромат і глибину смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "radostina_ksenia".

Як приготувати малосольні огірки на мінералці

Інгредієнти:

огірки – 700 г;

кріп – 1 пучок;

сіль – 1 ст. л.;

перець горошком – 10 шт.;

часник – 3 зубчики;

лимон – декілька шматочків;

мінеральна вода (сильногазована) – 500 мл.

Спосіб приготування:

Підготувати огірки, зрізати краї з обох боків для кращого просолювання. Промити кріп, очистити часник і нарізати його пластинками. У ємність викласти огірки, додати кріп, часник, перець та лимон. Залити всі інгредієнти сильно газованою мінеральною водою так, щоб вони були повністю покриті. Накрити ємність і залишити в холодильнику на 24 години для настоювання.

Як і з чим подавати

Малосольні огірки найкраще подавати охолодженими як самостійну закуску або доповнення до основних страв. Вони ідеально поєднуються з відварною або запеченою картоплею, м’ясними стравами, грилем та шашликом. Для подачі можна додати свіжу зелень, краплю оливкової олії або кілька кілець цибулі, що підкреслить їхню свіжість. Також огірки добре смакують у салатах або як хрусткий елемент до сендвічів.

Малосольні огірки в мінеральній воді — це простий, але ефектний спосіб отримати ідеальну літню закуску без оцту. Правильно підібрані інгредієнти та дотримання часу настоювання гарантують хрустку текстуру та насичений смак. Цей рецепт легко адаптувати, додаючи улюблені спеції або змінюючи пропорції за власним смаком.