Ніжні крабові нагетси з тягучою серединкою: закуска, що підкорює з першого шматочка (відео)

Надзвичайно смачна та незвичайна закуска

Крабові палички можна використовувати у найрізноманітніших стравах, зокрема приготувати популярний крабовий салат або легкі закуски для святкового столу. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати крабові наггетси — хрустку закуску з ніжною, тягучою сирною серединкою, яка готується швидко і завжди виходить вдалою. Для якісного результату варто обирати крабові палички з високим вмістом рибного білка та справжню моцарелу, яка добре плавиться та створює потрібну текстуру всередині. Типова помилка — надлишок борошна або сухарів, через що начинка втрачає ніжність, тому важливо дотримуватися балансу інгредієнтів і не перевантажувати масу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_lilya.m.a_".

Як приготувати крабові нагетси

Інгредієнти:

крабові палички — 400 г;

моцарела — 200 г;

яйце — 1 шт;

сметана — 4 ст. л.;

борошно — 4 ст. л.;

петрушка — 1 пучок;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

панірувальні сухарі — 100 г;

яйця для кляру — 1–2 шт;

олія — для смаження;

Спосіб приготування:

Натерти крабові палички та моцарелу на дрібній тертці. Додати яйце, сметану, борошно, подрібнену петрушку, сіль та перець і ретельно перемішати до однорідної маси. Сформувати з маси невеликі брусочки або наггетси бажаної форми. Занурити кожен виріб у збите яйце, після чого обваляти в панірувальних сухарях. Обсмажити наггетси в розігрітій олії до рівномірної золотистої скоринки з усіх боків.

Для варіацій можна додати до маси трохи часнику або замінити частину моцарели на твердий сир для більш вираженого смаку. Також можливе запікання в духовці замість смаження для більш легкої версії страви.

Як і з чим подавати

Крабові наггетси найкраще подавати гарячими одразу після приготування, коли скоринка залишається хрусткою, а сир всередині тягнеться. Вони чудово поєднуються з часниковими соусами, соусом тартар або легким йогуртовим дипом із зеленню. Як гарнір можна подати свіжі овочі, салат або картопляні дольки, а для святкової подачі — прикрасити зеленню та лимонними часточками.

Крабові наггетси — це проста та ефектна закуска, яка поєднує доступні інгредієнти та виразний смак. Завдяки правильному балансу сиру та крабових паличок вони виходять ніжними всередині та хрусткими зовні. Така страва легко адаптується під різні смаки та завжди доречно виглядає як на щоденному, так і на святковому столі.