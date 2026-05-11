Рогалики з повидлом, які тануть у роті: ніжна випічка з хрусткою скоринкою (відео)

Готується просто та виходить надзвичайно смачно

Варіантів випічки існує безліч, зокрема приготувати можна золотисті слойки з яблуками та корицею, ніжні круасани або домашні пироги з сезонними фруктами. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати рогалики з повидлом — просту, але дуже затишну випічку з хрусткою скоринкою та ніжним, ароматним тістом. Особливу увагу варто приділити якості масла та сметани, адже саме вони формують шарувату, розсипчасту текстуру; краще обирати продукти з високим вмістом жиру без зайвих домішок. Типова помилка — перегрівання тіста під час замісу, тому всі інгредієнти повинні бути добре охолодженими, щоб отримати правильну крихту і ніжну структуру після випікання. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "irina_kozachuk_".

Як приготувати рогалики з повидлом

Інгредієнти:

борошно — 350 г;

вершкове масло — 250 г;

сметана — 300 г;

сіль — дрібка;

повидло — за смаком;

цукрова пудра — для подачі;

Спосіб приготування:

Змішати борошно з дрібкою солі та додати холодне вершкове масло, нарізане кубиками. Перетерти масу до стану дрібної крихти. Додати сметану та швидко замісити м’яке однорідне тісто. Розділити тісто на 4 частини, сформувати кульки, загорнути в плівку та охолодити в холодильнику 1 годину. Розкачати кожну частину тіста в тонке коло та розрізати на 8 трикутників. Викласти на кожен трикутник повидло та щільно скрутити у форму рогалика. Викласти вироби на деко, застелене пергаментом, та випікати при температурі 200 градусів до золотистого кольору приблизно 25 хвилин. Охолодити готові рогалики та посипати цукровою пудрою.

Для варіацій можна використовувати різні начинки: густий джем, макову масу, шоколадну пасту або поєднання повидла з горіхами. Також частину сметани можна замінити на крем-сир для більш ніжної текстури тіста.

Як і з чим подавати

Рогалики найкраще смакують трохи охолодженими або кімнатної температури, коли їхня текстура залишається хрусткою зовні та ніжною всередині. Вони чудово поєднуються з чаєм, кавою або теплим молоком, а для більш десертної подачі їх можна посипати додатково цукровою пудрою або подати з ягідним соусом. Також рогалики гармонійно виглядають на святковому столі разом із свіжими фруктами та легкими вершковими десертами.

Рогалики з повидлом — це проста домашня випічка, яка завжди створює відчуття затишку та тепла. Завдяки правильному поєднанню інгредієнтів та дотриманню технології замісу тісто виходить ніжним і розсипчастим. Такий рецепт легко адаптувати під різні смаки, зберігаючи його базову універсальність і домашній характер.