Рогалики з повидлом, які тануть у роті: ніжна випічка з хрусткою скоринкою (відео)
Готується просто та виходить надзвичайно смачно
Варіантів випічки існує безліч, зокрема приготувати можна золотисті слойки з яблуками та корицею, ніжні круасани або домашні пироги з сезонними фруктами. Але сьогодні ми пропонуємо приготувати рогалики з повидлом — просту, але дуже затишну випічку з хрусткою скоринкою та ніжним, ароматним тістом. Особливу увагу варто приділити якості масла та сметани, адже саме вони формують шарувату, розсипчасту текстуру; краще обирати продукти з високим вмістом жиру без зайвих домішок. Типова помилка — перегрівання тіста під час замісу, тому всі інгредієнти повинні бути добре охолодженими, щоб отримати правильну крихту і ніжну структуру після випікання. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "irina_kozachuk_".
Як приготувати рогалики з повидлом
Інгредієнти:
- борошно — 350 г;
- вершкове масло — 250 г;
- сметана — 300 г;
- сіль — дрібка;
- повидло — за смаком;
- цукрова пудра — для подачі;
Спосіб приготування:
- Змішати борошно з дрібкою солі та додати холодне вершкове масло, нарізане кубиками.
- Перетерти масу до стану дрібної крихти.
- Додати сметану та швидко замісити м’яке однорідне тісто.
- Розділити тісто на 4 частини, сформувати кульки, загорнути в плівку та охолодити в холодильнику 1 годину.
- Розкачати кожну частину тіста в тонке коло та розрізати на 8 трикутників.
- Викласти на кожен трикутник повидло та щільно скрутити у форму рогалика.
- Викласти вироби на деко, застелене пергаментом, та випікати при температурі 200 градусів до золотистого кольору приблизно 25 хвилин.
- Охолодити готові рогалики та посипати цукровою пудрою.
Для варіацій можна використовувати різні начинки: густий джем, макову масу, шоколадну пасту або поєднання повидла з горіхами. Також частину сметани можна замінити на крем-сир для більш ніжної текстури тіста.
Як і з чим подавати
Рогалики найкраще смакують трохи охолодженими або кімнатної температури, коли їхня текстура залишається хрусткою зовні та ніжною всередині. Вони чудово поєднуються з чаєм, кавою або теплим молоком, а для більш десертної подачі їх можна посипати додатково цукровою пудрою або подати з ягідним соусом. Також рогалики гармонійно виглядають на святковому столі разом із свіжими фруктами та легкими вершковими десертами.
Рогалики з повидлом — це проста домашня випічка, яка завжди створює відчуття затишку та тепла. Завдяки правильному поєднанню інгредієнтів та дотриманню технології замісу тісто виходить ніжним і розсипчастим. Такий рецепт легко адаптувати під різні смаки, зберігаючи його базову універсальність і домашній характер.