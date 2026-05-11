Смачніші за чебуреки: як приготувати янтики з хрусткою скоринкою та соковитою начинкою (відео)

Приготують навіть новачки

Янтики — це традиційні страви кримськотатарської кухні, які являють собою тонкі пиріжки, обсмажені на сухій пательні без олії. Від чебуреків вони відрізняються способом приготування: янтики не смажаться у фритюрі, а готуються на сухій поверхні, завдяки чому мають більш легку текстуру та менш жирний смак. І сьогодні ми пропонуємо приготувати янтики з сиром та зеленню, звертаючи особливу увагу на якість інгредієнтів, адже саме свіжий сир, добре підібрана зелень і правильне тісто визначають кінцевий смак страви. Для кращого результату варто використовувати борошно з середнім вмістом клейковини, а також свіжі кисломолочні сири без зайвої вологи, щоб начинка не розтікалася під час смаження. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати янтики з сиром та зеленню

Інгредієнти:

борошно — 400 г;

олія — 50 г;

сіль — дрібка;

окріп — 250 мл;

Для начинки:

сир кисломолочний — 200 г;

сир твердий (типу сулугуні) — 200 г;

часник — 3 зубчики;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

зелень — 1 пучок;

Для змащування:

вершкове масло — 50 г;

Спосіб приготування:

Змішати борошно з дрібкою солі та олією. Влити окріп і замісити м’яке еластичне тісто спочатку ложкою, а потім руками, обережно, щоб не обпектися. Залишити тісто відпочити 20–30 хвилин для кращої пластичності. Натерти твердий сир, змішати з кисломолочним сиром, додати подрібнений часник, сіль, перець і дрібно нарізану зелень. Ретельно перемішати начинку до однорідності. Розділити тісто на рівні частини та тонко розкачати без зайвого підпилювання борошном, щоб не забити структуру тіста. Викласти начинку, сформувати півколо та щільно защипнути краї, випускаючи повітря всередині, щоб уникнути розривів під час смаження. За бажанням обрізати краї ножем або обтиснути виделкою для акуратної форми. Обсмажити янтики на добре розігрітій сухій пательні на середньому вогні з обох боків до золотистих плям. Змастити готові янтики вершковим маслом одразу після зняття з пательні для ніжності та м’якості тіста.

Типові помилки: надто вологий сир робить начинку рідкою, а товсте розкачування тіста ускладнює рівномірне приготування. Для варіацій можна додати в начинку шпинат, зелень цибулі або замінити частину сиру на бринзу чи моцарелу. Також можливий варіант із м’ясною начинкою, але її потрібно попередньо добре приправити та не перевантажувати кількістю.

Як і з чим подавати

Янтики найкраще смакують гарячими, одразу після приготування, коли тісто залишається м’яким, а начинка — соковитою. Їх подають зі сметаною, йогуртовими соусами з часником або легкими томатними соусами з зеленню. Для більш ситної подачі їх можна доповнити свіжим салатом із овочів або подати як окрему страву до бульйонів. Перед подачею можна злегка змастити вершковим маслом і посипати свіжою зеленню.

Янтики — це проста, але дуже виразна страва кримськотатарської кухні, яка поєднує мінімум інгредієнтів і насичений смак. Правильне тісто, якісний сир та уважність до деталей при формуванні забезпечують ідеальний результат. Така страва легко адаптується під різні смаки, зберігаючи свою автентичність і домашній характер.