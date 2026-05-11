Смачніші за чебуреки: як приготувати янтики з хрусткою скоринкою та соковитою начинкою (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Приготують навіть новачки
Янтики — це традиційні страви кримськотатарської кухні, які являють собою тонкі пиріжки, обсмажені на сухій пательні без олії. Від чебуреків вони відрізняються способом приготування: янтики не смажаться у фритюрі, а готуються на сухій поверхні, завдяки чому мають більш легку текстуру та менш жирний смак. І сьогодні ми пропонуємо приготувати янтики з сиром та зеленню, звертаючи особливу увагу на якість інгредієнтів, адже саме свіжий сир, добре підібрана зелень і правильне тісто визначають кінцевий смак страви. Для кращого результату варто використовувати борошно з середнім вмістом клейковини, а також свіжі кисломолочні сири без зайвої вологи, щоб начинка не розтікалася під час смаження. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".
Як приготувати янтики з сиром та зеленню
Інгредієнти:
- борошно — 400 г;
- олія — 50 г;
- сіль — дрібка;
- окріп — 250 мл;
Для начинки:
- сир кисломолочний — 200 г;
- сир твердий (типу сулугуні) — 200 г;
- часник — 3 зубчики;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- зелень — 1 пучок;
Для змащування:
- вершкове масло — 50 г;
Спосіб приготування:
- Змішати борошно з дрібкою солі та олією.
- Влити окріп і замісити м’яке еластичне тісто спочатку ложкою, а потім руками, обережно, щоб не обпектися.
- Залишити тісто відпочити 20–30 хвилин для кращої пластичності.
- Натерти твердий сир, змішати з кисломолочним сиром, додати подрібнений часник, сіль, перець і дрібно нарізану зелень.
- Ретельно перемішати начинку до однорідності.
- Розділити тісто на рівні частини та тонко розкачати без зайвого підпилювання борошном, щоб не забити структуру тіста.
- Викласти начинку, сформувати півколо та щільно защипнути краї, випускаючи повітря всередині, щоб уникнути розривів під час смаження.
- За бажанням обрізати краї ножем або обтиснути виделкою для акуратної форми.
- Обсмажити янтики на добре розігрітій сухій пательні на середньому вогні з обох боків до золотистих плям.
- Змастити готові янтики вершковим маслом одразу після зняття з пательні для ніжності та м’якості тіста.
Типові помилки: надто вологий сир робить начинку рідкою, а товсте розкачування тіста ускладнює рівномірне приготування. Для варіацій можна додати в начинку шпинат, зелень цибулі або замінити частину сиру на бринзу чи моцарелу. Також можливий варіант із м’ясною начинкою, але її потрібно попередньо добре приправити та не перевантажувати кількістю.
Як і з чим подавати
Янтики найкраще смакують гарячими, одразу після приготування, коли тісто залишається м’яким, а начинка — соковитою. Їх подають зі сметаною, йогуртовими соусами з часником або легкими томатними соусами з зеленню. Для більш ситної подачі їх можна доповнити свіжим салатом із овочів або подати як окрему страву до бульйонів. Перед подачею можна злегка змастити вершковим маслом і посипати свіжою зеленню.
Янтики — це проста, але дуже виразна страва кримськотатарської кухні, яка поєднує мінімум інгредієнтів і насичений смак. Правильне тісто, якісний сир та уважність до деталей при формуванні забезпечують ідеальний результат. Така страва легко адаптується під різні смаки, зберігаючи свою автентичність і домашній характер.