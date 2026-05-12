Маринованные огурцы для бургеров: рецепт как в McDonald’s
Хрустящие огурцы с кисло-сладким вкусом легко приготовить дома
Обычные соленые огурцы существенно отличаются от тех, которые кладут в бургеры McDonald’s. У них другой вкус — не просто соленый, а с выразительной сладко-кислой ноткой, которая делает блюдо более насыщенным и узнаваемым.
Такие огурцы можно легко приготовить дома. Главное — соблюсти пропорции и несколько простых правил, чтобы получить тот же хрустящий результат. Как приготовить маринованные огурцы для бургеров и бутербродов, рассказала блогер nelly.cooking в Threads.
Как приготовить огурцы из "МакДональдса"
Чтобы огурцы сохранили форму после маринования, выбирайте плоды с тонкой кожицей и мелкими пупырышками. Кроме того, используйте только обычную каменную соль. Если добавить йодированную соль, огурцы потеряют хруст и станут мягкими, словно вареные.
Ингредиенты:
- Огурцы (средние) — 1 кг
- Лук репчатый – 2 шт.
- Соль – 2 ст. л.
Для маринада:
- Уксус (яблочный или спиртовой 9%) — 100 мл
- Сахар — 180-200 г
- Мед – 1 ст. л.
- Горчица французская (в зернах) — 1-2 ст. л.
- Куркума – 0,5 ч. л.
- Черный перец горошком – 0,5 ч. л.
Этапы приготовления
- Нарежьте огурцы кружочками толщиной примерно 3–4 мм. Если нарезать слишком тонко — они разварятся, если слишком толсто — не пропитаются маринадом. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Перемешайте овощи с солью и оставьте на 2–3 часа.
- В сотейнике смешайте уксус, сахар, мед и все специи. Доведите до кипения на небольшом огне, помешивая, чтобы сахар полностью растворился.
- Промойте огурцы и выложите их в маринад. Варите ровно 3–4 минуты. Как только цвет огурцов изменится с ярко-зеленого на оливковый, снимите сотейник с плиты.
Такие огурцы можно добавлять в бургеры и хот-доги, а также подавать к мясу и картофелю (жареному, запеченному или отварному).