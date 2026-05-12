Маринованные огурцы для бургеров: рецепт как в McDonald’s

Хрустящие огурцы с кисло-сладким вкусом легко приготовить дома

Обычные соленые огурцы существенно отличаются от тех, которые кладут в бургеры McDonald’s. У них другой вкус — не просто соленый, а с выразительной сладко-кислой ноткой, которая делает блюдо более насыщенным и узнаваемым.

Такие огурцы можно легко приготовить дома. Главное — соблюсти пропорции и несколько простых правил, чтобы получить тот же хрустящий результат. Как приготовить маринованные огурцы для бургеров и бутербродов, рассказала блогер nelly.cooking в Threads.

Как приготовить огурцы из "МакДональдса"

Чтобы огурцы сохранили форму после маринования, выбирайте плоды с тонкой кожицей и мелкими пупырышками. Кроме того, используйте только обычную каменную соль. Если добавить йодированную соль, огурцы потеряют хруст и станут мягкими, словно вареные.

Ингредиенты:

Огурцы (средние) — 1 кг

Лук репчатый – 2 шт.

Соль – 2 ст. л.

Для маринада:

Уксус (яблочный или спиртовой 9%) — 100 мл

Сахар — 180-200 г

Мед – 1 ст. л.

Горчица французская (в зернах) — 1-2 ст. л.

Куркума – 0,5 ч. л.

Черный перец горошком – 0,5 ч. л.

Рецепт маринованных огурцов. Скриншот threads.com/@nelly.cooking

Этапы приготовления

Нарежьте огурцы кружочками толщиной примерно 3–4 мм. Если нарезать слишком тонко — они разварятся, если слишком толсто — не пропитаются маринадом. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Перемешайте овощи с солью и оставьте на 2–3 часа. В сотейнике смешайте уксус, сахар, мед и все специи. Доведите до кипения на небольшом огне, помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Промойте огурцы и выложите их в маринад. Варите ровно 3–4 минуты. Как только цвет огурцов изменится с ярко-зеленого на оливковый, снимите сотейник с плиты.

Такие огурцы можно добавлять в бургеры и хот-доги, а также подавать к мясу и картофелю (жареному, запеченному или отварному).