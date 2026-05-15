Болгарские принцесски вместо горячих бутербродов: домашние будут просить приготовить это блюдо еще (видео)

Закуска готовится буквально за 30 минут

Есть блюда, которые выглядят просто, но исчезают со стола первыми. Одним из таких являются болгарские принцесски. По сути, это горячие бутерброды, но вместо начинки с колбасой на хлеб выкладывается сочная мясная начинка и сыр. Готовится блюдо очень быстро.

Мясную смесь можно замесить заранее и держать в холодильнике до 12 часов. Непосредственно перед подачей ее достаточно выложить на хлеб и запечь.

Как приготовить болгарские принцески, показала кулинарная блогерша vistovska_cooking на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

фарш — 600 г

лук – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

сыр твердый — 180 г

соль и перец — по вкусу

тостовый хлеб или нарезанный батон

Способ приготовления:

Лук натереть на мелкой терке. К фаршу добавить натертый лук, яйцо, сыр и специи. Хорошо вымесить массу руками, чтобы она стала однородной. Выложить мясную смесь на ломтики хлеба ровным слоем, не жалея. Разложить тосты на решетке и запекать в разогретой до 180°С духовке 20–25 минут до румяной корочки.

Советы по приготовлению и подаче

Для приготовления лучше всего подойдет смесь свинины и говядины в пропорции 50/50. С таким фаршем блюдо будет более сочным. Если хотите более легкий вариант, возьмите куриный фарш.

в пропорции 50/50. С таким фаршем блюдо будет более сочным. Если хотите более легкий вариант, возьмите куриный фарш. Хлеб имеет значение. Тостовой хлеб удобен в работе, но на батоне получается вкуснее, потому что лучше впитывает мясные соки и не размокает. Ломтики должны быть не тоньше 1,5 см.

получается вкуснее, потому что лучше впитывает мясные соки и не размокает. Ломтики должны быть не тоньше 1,5 см. Не жалейте сырую. Твердый сыр типа "Гауда" или "Эдам" дает ту самую золотистую, немного хрустящую корочку сверху.

дает ту самую золотистую, немного хрустящую корочку сверху. Если любите острое, добавьте в состав немного чили или чесночного порошка.

Болгарские принцески вкуснее всего горячие. Перед подачей на стол можно присыпать их свежей зеленью. Также к ним можно подать сметану с чесноком или кетчупом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить бюджетную мясную намазку, которая должна быть в каждом холодильнике.