Ця заготовка повинна бути в кожному домі: рецепт м’ясної намазки, яка замінить ковбасу (відео)

Готувати просто, а їсти — одне задоволення

Домашня м'ясна намазка врятує у ситуації, коли потрібно ситно та швидко перекусити, а часу на приготування котлет нема. Вона підходить для бутербродів, тостів чи лаваша, добре поєднується з овочами та готується з доступних інгредієнтів.

Намазка виходить ніжною, ароматною та дуже поживною. Її можна приготувати наперед і тримати в холодильнику, щоб завжди мати під рукою швидкий варіант для сніданку чи перекусу. Рецептом страви з нами поділилися на YouTube-каналі "Кулінарні рецепти від Надії".

Як приготувати м'ясну намазку на хліб

Поради щодо вибору інгредієнтів

Для приготування намазки беріть саме курячі четвертинки, а не грудку, бо вони більш соковиті. Мариновані огірки можна замінити на дрібно нарізані каперси або оливки. А якщо хочете зробити намазку більш поживною, додайте у масу натерте на дрібній тертці варене яйце.

Інгредієнти

курячі четвертинки — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

мариновані огірки — 1–2 шт.;

топлене масло — 30 г;

бульйон — 100 мл;

сіль — до свого смаку;

перець чорний мелений — до свого смаку;

лавровий лист — за бажанням;

перець духмяний — за бажанням.

Спосіб приготування

Викладіть четвертинки в каструлю, залийте водою так, щоб вона лише покрила м’ясо. Додайте сіль, лавровий лист і духмяний перець. Варіть до моменту, коли м'ясо почне легко відходити від кістки. Готову курку дістаньте, дайте їй трохи охолонути. Відокремте м’ясо та обов’язково нарізайте його ножем, а не перебивайте блендером. Цибулю наріжте дуже дрібно. Обсмажте на топленому маслі до золотистого кольору. Додайте обсмажену цибулю до м'яса разом із залишками масла зі сковорідки. Мариновані огірки наріжте дрібним кубиком. За потреби злегка відіжміть їх, щоб намазка не "попливла". Змішайте м'ясо, цибулю, огірки та пропущений чеерз прес часник. Поступово вливайте бульйон по одній ложці, ретельно вимішуючи. Намазка повинна здаватися трішки вологою. Коли ви поставите її в холодильник, масло застигне, а м'ясо вбере частину рідини.

Як подавати

Подавайте м'ясну намазку зі свіжим хлібом чи грінками. Прикрасьте готовий бутерброд гілочкою кропу або дрібкою паприки. Також можна використовувати цю намазку як начинку для млинців.

Зберігайте закуску в скляній банці з щільною кришкою в холодильнику. Якщо готуєте велику порцію і плануєте зберігати м'ясну намазку більше 2 днів, залийте її зверху шаром розтопленого масла.