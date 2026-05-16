Рус

В "Мімозу" не потрібно класти ні сардини, ні майонез: два нові інгредієнти зроблять салат ще смачнішим

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Салат "Мімоза"
Салат "Мімоза". Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Салат виходить ніжний, з легким димчастим ароматом і при цьому відчутно легший за класичну версію

Є страви, які протягом багатьох років не втрачають своєї популярності і здається, що краще їх зробити неможливо. Однією з таких можна назвати салат "Мімоза". Проте якщо замінити лише два інгредієнти, ця страва вийде ще смачнішою.

Портал noviydoctor рекомендує замість сардин додавати у салат скумбрію холодного копчення. Скумбрія м'якша, ароматніша і чудово поєднується з вареними овочами. Вона не перебиває інші смаки, а доповнює їх. Також варто спробувати замінити класичний майонез на білковий соус.

Як приготувати "Мімозу" зі скумбрією

Інгредієнти (на 4–5 порцій):

  • 3–4 середні картоплини (варені)
  • 200–250 г скумбрії холодного копчення
  • 2 середні моркви (варені)
  • 4 варених яйця
  • 100 г плавленого сиру (натертого на крупній тертці, попередньо підмороженого)
  • Сіль, чорний перець — за смаком

Для білкового соусу:

  • 3 варені білки
  • 1 варений жовток
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • 1 ч. л. гірчиці (краще діжонської)
  • ½ ч. л. соєвого соусу
  • Дрібка солі
  • 1–2 ст. л. води (для потрібної консистенції)
Сардину в Мімозі можна замінити скумбрією
Копчена скумбрія. Фото: jisty.com.ua

Етапи приготування

  1. Картоплю і моркву відваріть у мундирі, охолодіть, очистіть і натріть на крупній тертці. Яйця зваріть круто. Відокремте білки від жовтків. Плавлений сир покладіть у морозилку на 20–30 хвилин, щоб було легше натерти. Скумбрію розберіть на шматочки, прибравши кістки.
  2. Покладіть усі інгредієнти для соусу в блендер і збийте до однорідності. Соус має бути кремовим, трохи густішим за кефір. Якщо треба — додайте ще ложку води. При потребі посоліть.
  3. Викладайте у салатник або формувальне кільце почергово:
  • Картопля
  • Скумбрія
  • Білковий соус
  • Морква
  • Натертий плавлений сир
  • Білковий соус
  • Натерті яєчні білки
  • Фінальний шар соусу — і зверху натерті жовтки, щоб вийшла характерна "мімозна" шапочка.

4. Накрийте харчовою плівкою і поставте в холодильник мінімум на 1–2 години, а краще на ніч. Салат "осяде", шари просочаться і смак стане набагато глибшим.

Теги:
#Рецепти #Салат #Скумбрія #Мімоза