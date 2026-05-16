В "Мімозу" не потрібно класти ні сардини, ні майонез: два нові інгредієнти зроблять салат ще смачнішим
Салат виходить ніжний, з легким димчастим ароматом і при цьому відчутно легший за класичну версію
Є страви, які протягом багатьох років не втрачають своєї популярності і здається, що краще їх зробити неможливо. Однією з таких можна назвати салат "Мімоза". Проте якщо замінити лише два інгредієнти, ця страва вийде ще смачнішою.
Портал noviydoctor рекомендує замість сардин додавати у салат скумбрію холодного копчення. Скумбрія м'якша, ароматніша і чудово поєднується з вареними овочами. Вона не перебиває інші смаки, а доповнює їх. Також варто спробувати замінити класичний майонез на білковий соус.
Як приготувати "Мімозу" зі скумбрією
Інгредієнти (на 4–5 порцій):
- 3–4 середні картоплини (варені)
- 200–250 г скумбрії холодного копчення
- 2 середні моркви (варені)
- 4 варених яйця
- 100 г плавленого сиру (натертого на крупній тертці, попередньо підмороженого)
- Сіль, чорний перець — за смаком
Для білкового соусу:
- 3 варені білки
- 1 варений жовток
- 1 ст. л. лимонного соку
- 1 ч. л. гірчиці (краще діжонської)
- ½ ч. л. соєвого соусу
- Дрібка солі
- 1–2 ст. л. води (для потрібної консистенції)
Етапи приготування
- Картоплю і моркву відваріть у мундирі, охолодіть, очистіть і натріть на крупній тертці. Яйця зваріть круто. Відокремте білки від жовтків. Плавлений сир покладіть у морозилку на 20–30 хвилин, щоб було легше натерти. Скумбрію розберіть на шматочки, прибравши кістки.
- Покладіть усі інгредієнти для соусу в блендер і збийте до однорідності. Соус має бути кремовим, трохи густішим за кефір. Якщо треба — додайте ще ложку води. При потребі посоліть.
- Викладайте у салатник або формувальне кільце почергово:
- Картопля
- Скумбрія
- Білковий соус
- Морква
- Натертий плавлений сир
- Білковий соус
- Натерті яєчні білки
- Фінальний шар соусу — і зверху натерті жовтки, щоб вийшла характерна "мімозна" шапочка.
4. Накрийте харчовою плівкою і поставте в холодильник мінімум на 1–2 години, а краще на ніч. Салат "осяде", шари просочаться і смак стане набагато глибшим.