Крильця як у фастфуді, але вдома: хрусткі, соковиті та з гостринкою (відео)

Смачна та ситна страва

Курячі крильця — це частина птиці, яка цінується за поєднання ніжного м’яса та насиченого смаку, а у світовій кулінарії їх готують у різних стилях: від хрусткої фритюрної скоринки до глазурованих варіантів у соусі теріякі, де баланс солодкого, солоного та умамі формує характер страви. Найчастіше крильця запікають або смажать у фритюрі, попередньо маринуючи їх у спеціях чи соусах для глибшого смаку та соковитої текстури. Важливим етапом є правильна підготовка — видалення зайвої вологи та рівномірне покриття спеціями або паніровкою, оскільки саме це впливає на хрусткість і рівномірне обсмаження. Сьогодні ми пропонуємо варіант крилець із подвійною паніровкою та гостро-солодким акцентом, який поєднує ресторанну текстуру та насичений домашній смак. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "cooking_by_savitska".

Як приготувати хрусткі курячі крильця

Інгредієнти:

курячі крила – 1 кг;

гострий мед – 3–4 ст. л.;

борошно – 400 г;

вода – 200 мл;

соняшникова олія – 500 мл;

сіль – за смаком;

паприка – 2 ч. л.;

чорний перець – 1 ч. л.;

червоний перець – 1 ч. л.;

сухий часник – 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Розділити курячі крила на фаланги та за потреби видалити зайві частини. Змішати крила зі спеціями, гострим медом і водою, ретельно перемішати та залишити маринуватися на 1 годину. Підготувати паніровку, змішавши борошно зі спеціями до однорідного стану. Обваляти замариновані крила в паніровці, потім знову занурити в маринад і повторно обваляти у борошняній суміші. Смажити у добре розігрітій олії до утворення рівномірної золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Курячі крильця найкраще подавати одразу після смаження, поки скоринка залишається максимально хрусткою. Як доповнення підходять свіжі овочі, картопля фрі або запечена картопля, а також легкі соуси на основі йогурту, часнику чи гірчиці. Для більш яскравого смаку страву можна подати з додатковим гострим медом або соусом чилі. Оформлення можна доповнити свіжою зеленню та часточками лимона.

Готова страва поєднує хрустку текстуру, гостро-солодкі ноти та насичений аромат спецій, що робить її універсальним варіантом як для домашнього обіду, так і для подачі у форматі закуски.