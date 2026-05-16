Приготуєте вечерю за 20 хвилин: ідеальна вершкова паста з куркою та грибами (відео)

Готується просто — виходить смачно

Паста — одна з найпопулярніших страв італійської кухні, яка має десятки варіацій: із томатними соусами, сирами, м’ясом, овочами чи морепродуктами. Для вершкових соусів особливо важливо обирати якісні вершки з жирністю від 20% — саме вони забезпечують ніжну текстуру без розшарування. Не менш важливим є вибір макаронів із твердих сортів пшениці, адже вони краще тримають форму та не перетворюються на кашу після змішування із соусом. Сьогодні ми пропонуємо просту та збалансовану паста з куркою і грибами, яка підійде як для швидкої вечері, так і для затишнього сімейного обіду. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Як приготувати вершкову пасту з куркою та грибами

Інгредієнти:

куряче філе – 400 г;

гриби – 350 г;

вершки 20% – 300 мл;

крем-сир – 2 ст. л.;

макарони – 250 г;

твердий сир – 50 г;

оливкова олія – 1 ст. л.;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком;

сушений часник або італійські трави – за смаком.

Спосіб приготування:

Відварити макарони у підсоленій воді до стану al dente, залишивши 50 мл води після варіння. Нарізати куряче філе невеликими шматочками та обсмажити на оливковій олії до легкої золотистої скоринки. Додати нарізані гриби, готувати до випаровування зайвої рідини та легкого підрум’янення. Всипати спеції, додати крем-сир і вершки, перемішати до однорідної консистенції. За потреби влити трохи води з-під макаронів, щоб соус став більш шовковистим і рівномірно огортав пасту. Додати готові макарони та натертий твердий сир, ретельно перемішати й прогріти ще 1–2 хвилини.

Як і з чим подавати

Подавати пасту найкраще одразу після приготування, поки соус залишається кремовим і ніжним. Страву можна доповнити тертим пармезаном, свіжою зеленню або кількома краплями трюфельної олії для більш насиченого аромату. Вдалим доповненням стане салат зі свіжих овочів або хрусткий багет. За бажанням курку можна замінити індичкою, а гриби — печерицями, гливами або сумішшю лісових грибів.

Така паста поєднує простоту приготування, насичений вершковий смак і збалансовану текстуру. Завдяки кільком простим кулінарним прийомам страва виходить ресторанного рівня навіть у домашніх умовах.