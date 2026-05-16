Соковита бита редиска: ароматний салат, який пасує до будь-якої страви (відео)

Редиска — один із найпопулярніших весняних овочів із характерним хрустким смаком і легкою пікантністю.

Найчастіше її додають до свіжих салатів із капустою, огірками та вареними яйцями, але в азійській кухні редиску також активно маринують і подають як гостру закуску. Саме звідти походить і спосіб приготування битої редиски — техніка легкого роздавлювання овочів допомагає маринаду краще проникати всередину та робить смак більш насиченим. Для цієї страви варто обирати щільну й соковиту редиску без порожнин усередині, а яблучний оцет можна замінити рисовим — тоді смак буде м’якшим і делікатнішим. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "tetiana.shlikhtenko".

Як приготувати биту редьку

Інгредієнти:

редиска – 500 г;

часник – 2 зубчики;

свіжа зелень – за смаком;

сіль – 1 ч. л.;

цукор – 1 ч. л.;

мелений чорний перець – 0,3 ч. л.;

олія – 2 ст. л.;

яблучний оцет – 2 ст. л.;

вода – 40 мл.

Спосіб приготування:

Помити редиску, обрізати хвостики та злегка розчавити кожну штуку широкою стороною ножа або кухонним молотком. Подрібнити часник і зелень, додати до редиски та перемішати. Змішати воду, оцет, олію, сіль, цукор і мелений перець до розчинення спецій. Залити редиску маринадом, ретельно перемішати та перекласти у контейнер або банку. Залишити закуску маринуватися у холодильнику щонайменше на 3 години, а для більш насиченого смаку — на ніч.

Як і з чим подавати

Биту редиску подавати охолодженою як самостійну закуску або доповнення до м’ясних і картопляних страв. Перед подачею можна посипати свіжою зеленню, кунжутом або додати кілька крапель кунжутної олії для більш виразного аромату. Страва добре поєднується із запеченим м’ясом, молодою картоплею, грінками чи стравами на грилі. Для гострішого смаку до маринаду можна додати пластівці чилі або кілька крапель соєвого соусу.

Бита редиска — проста сезонна закуска, яка поєднує свіжість, хрустку текстуру та насичений маринований смак. Завдяки мінімальній кількості інгредієнтів і правильному маринуванню страва виходить яскравою та збалансованою.